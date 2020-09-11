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Лукашенко в Кремле не ждут - он поедет к Путину в Сочи
Источник материала: Партизан
Путин встретится с Лукашенко 14 сентября в Сочи. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе переговоров имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества", - говорится в сообщении.
Особое внимание будет уделено "реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках "союзного государства".
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Путин встретится с Лукашенко 14 сентября в Сочи. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
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