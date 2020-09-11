Савиных: Сложно рассматривать Координационный совет оппозиции в качестве партнера по переговорам на площадке парламента

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«Нам надо искать выход из сложившегося положения. Выход может происходить исключительно путем определенного диалога на какой-то площадке», — считает депутат.









В качестве таковой он предлагает выбрать Палату представителей Национального собрания.





Также Савиных отметил, что негативно относится к привлечению Координационного совета оппозиции к обсуждению на названной площадке.





«Координационный совет не имеет легального статуса. Нам непонятно, как туда избирались люди, какие цели они преследуют. То есть нет верификации их юридического статуса. Сложно рассматривать КС в качестве партнера по переговорам на площадке парламента. Координационный совет не может стать участником этих переговоров по одной простой причине, потому что они требуют безусловного ухода действующей власти», — добавил депутат.





Депутат заявил, что, исходя из официальных результатов и «косвенных доказательств», на выборах президента победил Александр Лукашенко.





«Это реальный факт, в который лично я верю. Тем не менее мы имеем достаточно широкую кампанию в СМИ, заявления довольно большого количества общественных организаций, людей, которые официально были наблюдателями, о якобы фальсификациях на избирательных участках. Я эту информацию не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но прихожу к выводу, что наш Избирательный кодекс уязвим от такого рода атак», - подчеркнул Савиных.





Парламентарий высказал инициативу рассмотрения вопроса о внесении изменений в Избирательный кодекс с целью исключить «возможность такого рода атаки на наши выборы».