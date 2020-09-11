Трагикомическая ситуация у шведского посольства: отец и сын пришли просить убежища - тихари в масках их караулят у входа

По его словам, силовики пытались их задержать на митинге 6 сентября в Минске, распыляли слезоточивый газ и избивали дубинками. Сыну удалось освободить отца, но, опасаясь преследований, Кузьмичи скрывались четыре дня.





@radiosvaboda Сегодня они пытались попасть в посольство Швеции в Минске, чтобы попросить убежища. Поскольку их не пустили (снаружи посольство охраняет белорусская милиция), они перепрыгнули через забор, сообщает







