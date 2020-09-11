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Трагикомическая ситуация у шведского посольства: отец и сын пришли просить убежища - тихари в масках их караулят у входа
Источник материала: Партизан
Житель Витебска Владислав Кузьмич и его отец Виталий сейчас находятся на территории посольства Швеции в Минске.
По его словам, силовики пытались их задержать на митинге 6 сентября в Минске, распыляли слезоточивый газ и избивали дубинками. Сыну удалось освободить отца, но, опасаясь преследований, Кузьмичи скрывались четыре дня.
Сегодня они пытались попасть в посольство Швеции в Минске, чтобы попросить убежища. Поскольку их не пустили (снаружи посольство охраняет белорусская милиция), они перепрыгнули через забор, сообщает
Как позже сообщает
Руководство посольства Швеции пока не дает комментариев.
Заметим, что территория посольства считается территорией государства и находящиеся там тихари и де-факто и де-юре являются нарушителями госграницы.
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Трагикомическая ситуация у шведского посольства: отец и сын пришли просить убежища - тихари в масках их караулят у входа
Житель Витебска Владислав Кузьмич и его отец Виталий сейчас находятся на территории посольства Швеции в Минске.
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