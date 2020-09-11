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Минчанина задержали за анонимные угрозы в адрес милиционеров

11.09.2020 15:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Неработающий 21-летний житель столицы через Telegram отправлял анонимки с угрозами в адрес сотрудников милиции, которых лично не знал.

По сообщению пресс-службы МВД, молодой человек оказался причастен к интернет-рассылке угроз и оскорблений не менее чем семи сотрудникам органов внутренних дел в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Со слов задержанного, сведения о правоохранителях он находил в одной из групп мессенджера Telegram.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Насилие либо применение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел».

 
 
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Неработающий 21-летний житель столицы через Telegram отправлял анонимки с угрозами в адрес сотрудников милиции, которых лично не знал.
 
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