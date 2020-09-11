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Президент Литвы: у Лукашенко очень мало рычагов, чтобы устоять под интеграционным давлением Путина

11.09.2020 15:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению президента Литвы Гитанаса Науседы, Александр Лукашенко оказался в безвыходном положении.

Президент Литвы: у Лукашенко очень мало рычагов, чтобы устоять под интеграционным давлением Путина
Фото Andrius Ufartas / DELFI

Свое мнение он аргументирует полной зависимостью белорусской экономики, задолженностью, новыми потенциальными проектами, такими, как БелАЭС.

«Сегодня у него больше нет возможности балансировать между Востоком и Западом, так как не осталось никаких путей для договора с Западом, ибо он сам не готов с ним говорить, — заявил он BNS. — Поэтому он вынужден развернуться лицом к единственному партнеру, то есть к Владимиру Путину».

Глава литовского государства полагает, что интенции Путина совершенно ясны — «завершить ту работу, которую он намечал завершить, видимо, более 20 лет назад — то есть полностью объединить два государства в единое целое; и сегодня у Лукашенко, в нынешних обстоятельствах, очень мало рычагов, чтобы устоять под этим интеграционным давлением».

 
 
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По мнению президента Литвы Гитанаса Науседы, Александр Лукашенко оказался в безвыходном положении.
 
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