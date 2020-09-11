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В Гомеле задержали преподавателя технического университета. Студенты вышли на акцию солидарности

11.09.2020 15:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

11 сентября возле Гомельского государственного технического университета имени Сухого прошла акция солидарности с задержанным накануне преподавателем.

В Гомеле задержали преподавателя технического университета. Студенты вышли на акцию солидарности

Сегодня утром кандидат экономических наук Вадим Бельский стал возле университета с плакатом в поддержку солигорского шахтера Юрия Корзуна. Преподавателя задержали, поэтому студенты решили провести акцию солидарности с ним.

В пикете также участвовали православный священник Владимир Дробышевский. После акции студентов начали задерживать, сообщает БелаПАН.

В Гомеле задержали преподавателя технического университета. Студенты вышли на акцию солидарности

В Гомеле задержали преподавателя технического университета. Студенты вышли на акцию солидарности

В Гомеле задержали преподавателя технического университета. Студенты вышли на акцию солидарности

В Гомеле задержали преподавателя технического университета. Студенты вышли на акцию солидарности

 
 
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11 сентября возле Гомельского государственного технического университета имени Сухого прошла акция солидарности с задержанным накануне преподавателем.
 
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