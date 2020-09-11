В Гомеле задержали преподавателя технического университета. Студенты вышли на акцию солидарности

11 сентября возле Гомельского государственного технического университета имени Сухого прошла акция солидарности с задержанным накануне преподавателем.





Сегодня утром кандидат экономических наук Вадим Бельский стал возле университета с плакатом в поддержку солигорского шахтера Юрия Корзуна. Преподавателя задержали, поэтому студенты решили провести акцию солидарности с ним.

В пикете также участвовали православный священник Владимир Дробышевский. После акции студентов начали задерживать, сообщает БелаПАН.















