Силовики окружили посольство Швеции в Минске: туда вбежали два беларуса и просят убежища после акций протеста

Источник материала: KYKY

Сегодня утром у посольства Швеции в Минске заметили дежурящих силовиков.

Как сообщают журналисты, причина появления милиции в этом месте такая: она хочет поймать двух мужчин, которые пробрались на территорию посольства. Об этом пишет «Белсат».

Речь идет о жителе Витебска Владиславе Кузнечике и его отце Виталии. Они рассказали, что их пытались схватить на акции 6 сентября в Витебске, использовали против них слезоточивый газ, били дубинками. Оба как-то сумели избежать задержания, но, опасаясь преследования, Кузьмичи скрывались четыре дня.

Сегодня они попытались попасть в шведское посольство, чтобы попросить там политического убежища. Мужчин не впустили, поэтому они перепрыгнули через забор и таки попали на территорию диппредставительства. Вот поэтому силовики окружили посольство: они ждут выдачи беженцев.

По последней информации от «Белсата», Виталий Кузнечик заявил, что шведские дипломаты уже пытаются связаться для разрешения ситуации с руководством в Стокгольме. Беженцам сказали пока ждать. Между тем они позвонили в представительство ООН в Беларуси.

В посольстве Швеции от комментариев журналистам отказываются.

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