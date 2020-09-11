Убивая их, власть убивает IT. Что означает арест счетов PandaDoc для всех нас

Источник материала: KYKY

2 сентября в минском офисе PandaDoc прошли обыски. В итоге четыре сотрудника были арестованы и помещены под стражу по обвинению в «Хищении в особо крупном размере». Сегодня стало известно, что счета PandaDoc арестованы – компания не может выплатить 250 сотрудникам зарплату. И уточняет: «Поверьте, эти суммы значительно больше сумм, которые фигурируют в этом деле».

В связи с происходящим адом, PandaDoc выпустила публичное заявление , где рассказала детали дела против своих сотрудников и почему предъявляемые им обвинения беспочвенные, и объяснила, что значит арест счетов одной IT-компании для всей IT-отрасли.

Почему сотрудники PandaDoc не могли ничего ни у кого похитить

«Конечно же, мы связываем уголовное преследование против компании с частной инициативой со-основателя компании Микиты Микадо (он помогает экс-силовикам найти новую работу). Тем не менее, сотрудникам PandaDoc инкриминируется статья 210 ч.4 УК. Ее суть заключается в том, что арестованные сотрудники, злоупотребив своими служебными полномочиями, завладели каким-то имуществом в особо крупном размере или в составе организованной группы <> Как же простые работники частной компании могли совершить хищение в особо крупном размере у государства? Поскольку у самой компании ничего похищено не было, то, возможно, речь идет о возврате сумм налоговых вычетов по НДС или о реализации старой техники сотрудникам и третьим лицам.

Если речь идет о возврате налоговых вычетов по НДС, то очень сложно представить даже возможность неправомерного возврата, так как этот процесс строго регулируется государством.

Во-первых, весь бухгалтерский учет компании осуществлялся профессиональными бухгалтерами, ежегодно компания проходила аудит одной из крупнейших аудиторских компаний.



Во-вторых, налоговая инспекция проверяла все представленные для возврата документы, прежде чем произвести возврат. Мы готовы публично предоставить все документы, подтверждающие как получение «входного» НДС, так и права на его вычет.



В-третьих, есть консультационное заключение авторитетной аудиторской компании «Бейкер Тилли Бел», которое также указывает на возможность применения резидентами ПВТ вычета и возврата сумм НДС в соответствии со ст. 133 и ст. 134 Налогового Кодекса Республики Беларусь.

Мы – успешная технологическая компания, с головным офисом в Калифорнии и очень известными инвесторами, среди которых Microsoft, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), известные фонды Кремниевой долины. Каждый год компания проходит обязательный аудит.

Зарплаты любого из задержанных существенно превышает размер якобы вменяемых хищений, а потому обвинение в распределении эквивалента ~40 тысяч USD при риске получить от 5 до 12 лет, не имеет вообще никакого смысла!

Как давление на PandaDoc отразилось на всей IT-отрасли

Создан юридический прецедент, который позволяет прийти к любой ИТ-компании, которая вернула НДС, и арестовать ее сотрудников. Фактически, почти всем ИТ-компаниям можно предъявить такие же обвинения. Началась волна переезда ИТ-компаний в другие, более предсказуемые юрисдикции, где такого произойти не может: 6,5% ВВП улетучивается на наших глазах. Не говоря уже про негодование ИТ-сообщества, потерю инвестиционной привлекательности и многолетней работы отрасли, которая рушится на глазах.

Вместо вывода:

Мы в PandaDoc всегда гордились тем, что мы из Беларуси. Мы старались показать преимущества Беларуси на всех инвестиционных встречах. Мы привлекли много денег в Беларусь и рассказывали про наш технологический талант очень многим людям из многих стран. Мы делились своим опытом с индустрией, проводили технологические конференции, помогали учителям и делали хакатоны. Мы создали одну из самых сильных B2B SaaS продуктовых команд в Европе, создали 250 рабочих мест в Минске с планами на еще 50 до конца года. За последнюю неделю все это было перечеркнуто. Мы кричали #SavePandaDoc! Но мы ошиблись. Кричать уже нужно #SaveBelarusIT!»