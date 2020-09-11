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ГПК опубликовал видео с осмотром машины посла Украины на границе: «Вы начинаете дипломатическую войну» (видео)

11.09.2020 16:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В прошлые выходные посол Украины в Беларуси Игорь Кизим возвращался из Киева в Минск на машине с дипломатическими номерами. В пункте пропуска «Новая Гута» белорусские пограничники попросили его открыть крышку багажника. Посол расценил это как начало дипломатической войны.

Сегодня пресс-служба ГПК опубликовала ролик с видеорегистратора на сотруднике.

На видео — эпизод, когда сотрудник пункта пропуска просит посла показать, что находится в багажнике.

— Вы Венскую конвенцию знаете? — уточняет Игорь Кизим.

— Знаем, — отвечает пограничник. — Веские причины есть.

— Вы делаете свою работу очень правильно. Я открою багажник. Вы ищете людей или что-то другое. Но этим вы делаете очень плохой шаг. Мы начинаем дипломатическую войну, вы хотите этого?

— Никак нет.

Статья 36.2 Венской конвенции: «Личный багаж дипломатического агента освобождается от досмотра, если нет серьезных оснований предполагать, что он содержит предметы, на которые не распространяются изъятия, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, или предметы, ввоз или вывоз которых запрещен законом или регулируется карантинными правилами государства пребывания. Такой досмотр должен производиться только в присутствии дипломатического агента или его уполномоченного представителя».

 
Теги: Минск
 
 
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В прошлые выходные посол Украины в Беларуси Игорь Кизим возвращался из Киева в Минск на машине с дипломатическими номерами. В пункте пропуска «Новая Гута»...
 
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