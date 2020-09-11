Следственный комитет заблокировал счета PandaDoc, оставив 250 сотрудников без зарплаты

Источник материала: Ежедневник

В ответ крупнейшая в Беларуси IT-компания распространила новое заявление, указывая на то, что претензии правоохранителей не имеют под собой ничего, кроме политических мотивов.

Так как мы не связаны подпиской о неразглашении тайны следствия и собрали эту информацию из различных источников, то мы хотим сделать этот процесс максимально публичным. Только так мы можем легально противостоять репрессивной машине, которая обрушилась на наших ребят и компанию, говорится на сайте компании.

За эту неделю нам удалось понять, что же всё-таки вменяется ребятам. Конечно же, мы связываем уголовное преследование против компании с частной инициативой со-основателя компании Микиты Микадо.

Тем не менее, сотрудникам PandaDoc инкриминируется статья 210 ч.4 УК («Хищение в особо крупном размере»). Суть данной статьи заключается в том, что арестованные сотрудники, злоупотребив своими служебными полномочиями, завладели каким-то имуществом в особо крупном размере или в составе организованной группы. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как же простые работники частной компании могли совершить хищение в особо крупном размере у государства? Поскольку у самой компании ничего похищено не было, то, возможно, речь идет о возврате сумм налоговых вычетов по НДС или о реализации старой техники сотрудникам и третьим лицам. Других вариантов не может быть, так как компания является разработчиком единственного продукта для единственного иностранного заказчика и другой деятельности не ведет.

Если речь идет о возврате налоговых вычетов по НДС, то очень сложно представить даже возможность неправомерного возврата, так как этот процесс строго регулируется государством.

Во-первых, весь бухгалтерский учет компании осуществлялся профессиональными бухгалтерами, ежегодно компания проходила аудит одной из крупнейших аудиторских компаний.

Во-вторых, налоговая инспекция проверяла все представленные для возврата документы, прежде чем произвести возврат. Мы готовы публично предоставить все документы, подтверждающие как получение «входного» НДС, так и права на его вычет.

В-третьих, есть консультационное заключение авторитетной аудиторской компании «Бейкер Тилли Бел», которое также указывает на возможность применения резидентами ПВТ вычета и возврата сумм НДС в соответствии со ст. 133 и ст. 134 Налогового Кодекса Республики Беларусь

Что могло пойти не так с реализацией старой техники?

Тут надо вернуться к истокам этого вопроса, связанного с условиями работы в ПВТ. У резидентов со временем накапливалось много компьютерной техники/мебели, которую нельзя было ни продать (продажа могла быть приравнена к иному виду деятельности, не заявленному в бизнес-плане при вступлении в ПВТ), ни списать в связи с достаточно сложной бюрократической процедурой.

Однако, после издания Декрета Президента № 8 «О развитии цифровой экономики» в декабре 2017 года ситуация коренным образом изменилась. Президент разрешил резидентам ПВТ реализацию ранее использованной техники (мебели), срок эксплуатации которой составил не меньше года. Все резиденты стали избавляться от старых вещей и обновлять свой компьютерный парк, что просто жизненно необходимо для технологических компаний.

В PandaDoc все было реализовано в соответствии с новым законодательством: некоторые сотрудники хотели купить ноутбуки, на которых они уже долго работали. Все было оформлено в соответствии с законом, включая необходимые документы, оплаты и т. д. Так же, как и в других компаниях-резидентах ПВТ. Более того, вся техника продавалась по ее реальной рыночной стоимости.

В поддержку нашей позиции мы получили юридическое заключение авторитетной юридической фирмы «Алейников и Партнеры», разработчика Декрета № 8. В заключении юристов указывается абсолютная легальность отчуждения компьютерной техники или иного имущества, если они были в употреблении резидента ПВТ не менее 12 месяцев.

Однако, к нам пришли сотрудники Департамента Финансовых Расследований (ДФР), допросили 170 сотрудников и объявили о хищениях путем злоупотребления должностным положением. По этому делу директор, бухгалтер, менеджер по продукту и специалист по кадрам стали преступной группой.

Мы — успешная технологическая компания, с головным офисом в Калифорнии и очень известными инвесторами, среди которых Microsoft, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), известные фонды Кремниевой долины. Каждый год компания проходит обязательный аудит. Зарплаты любого из задержанных существенно превышает размер якобы вменяемых хищений, а потому обвинение в распределении эквивалента ~40 тысяч USD при риске получить от 5 до 12 лет, не имеет вообще никакого смысла!

Итого, что имеем в сухом остатке:

4 невиновных человека находятся в СИЗО более недели, и мы не знаем, что будет дальше. Их допрашивают без адвокатов, нарушая закон. Мы подали жалобы на все неправомерные действия.

Счета компании заблокированы, при чем, что к компании на текущий момент нет претензий. Мы не можем выплатить заработную плату более чем 250 сотрудникам, не можем выплатить налоги и отчисления ФСЗН. Поверьте, эти суммы значительно больше сумм, которые фигурируют в этом деле.

Создан юридический прецедент, который позволяет прийти к любой ИТ-компании, которая вернула НДС, и арестовать ее сотрудников. Фактически, почти всем ИТ-компаниям можно предъявить такие же обвинения.

Началась волна переезда ИТ-компаний в другие, более предсказуемые юрисдикции, где такого произойти не может: 6,5% ВВП улетучивается на наших глазах.

Не говоря уже про негодование ИТ-сообщества, потерю инвестиционной привлекательности и многолетней работы отрасли, которая рушится на глазах.

НЕВИНОВНЫЕ ЛЮДИ НАХОДЯТСЯ В СИЗО!

Мы в PandaDoc всегда гордились тем, что мы из Беларуси.

Мы старались показать преимущества Беларуси на всех инвестиционных встречах.

Мы привлекли много денег в Беларусь и рассказывали про наш технологический талант очень многим людям из многих стран.

Мы делились своим опытом с индустрией, проводили технологические конференции, помогали учителям и делали хакатоны.

Мы создали одну из самых сильных B2B SaaS продуктовых команд в Европе, создали 250 рабочих мест в Минске с планами на еще 50 до конца года.

За последнюю неделю все это было перечеркнуто.

Мы кричали #SavePandaDoc! Но мы ошиблись.

Кричать уже нужно #SaveBelarusIT!

Вместе мы сила. Вместе мы добьемся справедливости. Вместе мы победим. Нельзя допустить, чтоб это продолжалось. Это касается всех.