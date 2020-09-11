Строим универсальный сарай на участке: где по нормам его можно строить. Плюс подробный чертеж

Источник материала: Tut.by

Делать или нет хозблок на даче? Теоретически можно обойтись и без него, но практика показывает, что без хозяйственной постройки все же не обойтись. Ее назначение может быть разным: бытовка-времянка на время строительства основного строения, склад для садовых и строительных инструментов, курятник, кладовка или туалет и летний душ. В телеграм- канале SamostroiNew появилась подробная инструкция с размерами и порядком работ по строительству простого, но функционального хозблока. Изучаем.



Фото: @samostroinew

Нормы для хозблока

Прежде чем приступать к строительству, нужно определить расположение будущей постройки. Казалось бы, принцип застройки в садоводческих товариществах и дачных кооперативах не предполагает какого-то порядка. При этом мало кто знает, что дачникам при строительстве домика или посадке деревьев нужно руководствоваться Типовыми правилами внутреннего распорядка садоводческих товариществ. Там все строго регламентировано.

В этом документе, как и в нормах планирования жилой усадебной застройки, прописаны правила размещения садовых домиков, хозяйственных строений, заборов и насаждений.





Все постройки на дачном участке должны быть расположены на допустимом расстоянии до межи соседа:

Наименование Минимальное допустимое расстояние до границы участка, м Отдельностоящий садовый домик 3 Хозпостройки, вспомогательные сооружения 1 (с отнесением в

глубину участка) Огороженные площадки для содержания домашних птиц, кроликов 4 Высокорослые деревья (высота которых свыше 3 м) семечковых пород: груши, яблони 3 Среднерослые деревья (высота которых 2−3 м) косточковых пород: слива, вишня, алыча, декоративные и карликовые породы деревьев 2 Кустарники 1

Материалы для хозблока

Для строительства хозяйственного блока длиной 6 метров, шириной и высотой 3 метра под односкатной крышей, состоящего из двух внутренних помещений, понадобятся следующие основные материалы:

0,65 кубометра бруса 150×150 мм

0,37 кубометра бруса 150×100 мм

1,2 кубометра бруса 100×100 мм

0,15 кубометра бруса 50×100 мм

2,2 кубометра 30-мм обрезной доски

0,73 кубометра 40-мм половой доски

28 м² фанеры

28 м² рубероида

7,2 погонного метра асбоцементной трубы диаметром 150 мм

цемент, песок и гравий

Фундамент

Определившись с местоположением будущего хозблока, размечаем периметр его основания и точки, где будет заложен столбчатый фундамент: закладывается он по торцевым углам и посередине широких сторон здания. Предварительно и до начала работ над столбчатым фундаментом срезаем плодородный слой почвы внутри периметра под хозблок на 150−200 мм, затем трамбуем, отсыпаем песок 100-мм слоем и трамбуем повторно.

Для фундамента под наш хозяйственный блок понадобится шесть столбов, под каждый из них необходимо высверлить ямки диаметром около 200 мм и глубиной 1200 мм, при этом длина каждого отрезка трубы под фундаментный столб — 1200 мм.





На дно каждой ямки отсыпается 100-мм слоем песок или мелкий гравий, трамбуется. Отрезки асбоцементной трубы опускаются в подготовленные ямки, их вертикальное положение выставляется по уровню, для их фиксации в свободное пространство между стенками труб и ямок засыпается песок, утрамбовывается. На очереди первый этап заливки фундаментных столбов: внутрь вставленных в ямки отрезков асбоцементных труб заливается цементный раствор, но лишь на 1/3 внутреннего объёма трубы. После чего трубу необходимо приподнять на 100−150 мм вверх, зафиксировать по уровню и выждать два-три дня. Данная мера позволит образовать на дне ямок бетонное основание, диаметр которого будет больше диаметра отрезка трубы, благодаря чему оно воспрепятствует подъёму столбчатого фундамента при зимнем пучении грунта.





Перед окончательным заполнением полости труб необходимо подготовить четыре отрезка арматуры диаметром 10 мм, которые позволят зафиксировать ростверк из бруса на столбах фундамента по углам конструкции. Длина каждого отрезка арматуры — не менее 350 мм, из которой 150 мм уйдет на погружение в раствор, а 200 мм будут выступать наружу. Если не доверяете арматурной фиксации, можно закрепить в столбчатом фундаменте анкеры с последующим размещением на них рамы и закреплением гайками (гайки и концы анкеров должны быть утоплены в ростверк).

Затем готовим раствор, заполняем емкость каждого отрезка трубы полностью, сопровождая отливку штыкованием и уменьшая вероятность образования воздушных пазух, размещаем закладную арматуру по центру. Полное отвердение столбчатого фундамента займет две недели, во время которых необходимо закрывать столбы от солнечного света и в случае сухой погоды смачивать водой.

Рама (ростверк)

Собирается из бруса сечением 150×150 мм, длина двух секций 6000 мм; соответственно, двух других — 3000 мм. Образующий раму брус соединяется между собой пазом в полдерева с фиксацией между собой двумя (если рама сажается на анкер) или четырьмя (если на арматуру) оцинкованными саморезами по дереву.



Фото: @samostroinew

Для установки на фундаментные столбы в раме размечаются и высверливаются пазы под выступы арматуры или анкеров. При установке рамы на фундамент между ней и столбами укладывается слой рубероида, выступающие края которого следует загнуть вниз, чтобы под брусом не скапливалась влага.



Соединение в полдерева

До окончательной установки деревянную раму, как и все последующие деревянные элементы хозблока, необходимо обработать антисептиком — как минимум двумя слоями олифы. По длине периметра деревянного ростверка монтируются «вполдерева» три лага из бруса 100×100 мм, с шагом 1350 мм.

Каркас хозблока

Для построения каркаса понадобится деревянный брус сечения 100×150 и 100×100 мм. Удобнее выполнить монтаж каркасного бруса различной длины — на лицевую сторону рамы длиной 3000 мм, на заднюю сторону 2400 мм, тем самым удастся значительно упростить построение стропил односкатной кровли.





Прежде собираем идентичные между собой торцевые каркасы, в каждом из которых будет оконный проем. Все соединения вертикальных стоек с рамой ростверка выполняются на усиленные стальные оцинкованные уголки (размер 105×90 или 130×100 мм) и саморезы. Первой выставляется стойка лицевой стороны (длина 3000 мм, сечение 150×100 мм, более узкой стороной к торцу хозблока), в которой перед установкой нужно высверлить отверстие диаметром 10 мм и глубиной 50 мм для посадки на выступающую арматуру, если та использовалась для соединения фундамента с ростверком — аналогичные отверстия подготавливаются в каждой из угловых стоек перед их установкой.

На расстоянии 1000 мм от нее крепятся две стойки сечением 100×100 мм и длиной 2400 мм с 600-мм дистанцией между ними. Заканчивает монтаж торца хозблока последняя стойка (длина 2400 мм, сечение 150×100 мм), отстоящая от предыдущей на 1000 мм. Для достижения большей диагональной жесткости между первой и второй, а также третьей и четвертой стойками устанавливаются подкосы сечения 100×100 мм. Торцы подкосов срезаются под 45°, их крепление к стойкам и раме выполняется болтовым соединением с обязательной установкой шайбы перед затягиванием гайки. Между 2-й и 3-й стойками выставляются оконные ригели сечением 100×50 мм: первый на отступе 1000 мм от рамы ростверка, второй на 1000-мм дистанции от первого. Точно так же собирается вторая торцевая рама хозблока.





Приступаем к сборке каркаса лицевого фасада: выставляем основные стойки длиной 3000 мм. Их четыре: две уже выставлены при сборе торцевых рам, две средние требуется установить, при этом шаг между любыми ближними стойками должен быть равен 1800 мм. Чтобы стойки не «гуляли», временно соединяем их между собой доской на гвозди или саморезы. Общая внутренняя площадь нашего хозблока будет разделена на два отдельных помещения, поэтому требуется устроить дверные проемы и оконный проем посередине лицевого фасада. Ширина каждого из них будет одинакова и равна 850 мм, высота 2000 мм — соответственно, выставляем стойки длиной 2400 мм и сечением 100×100 мм в 850 мм от торцевых стоек лицевого каркаса. Между второй и третьей стойками, отсчитываемыми от торцов лицевой рамы, выставляем диагональные раскосы. Принимаемся за оконные стойки: устанавливаем брус длиной 2400 мм сечением 100×100 мм на дистанции 375 мм от третьей (длинной) стойки, отступив от установленной стойки 850 мм выставляем следующую, такой же длины и сечения. Между этими стойками необходимо расположить горизонтальные оконные ригели — первый на высоте 800 мм от рамы ростверка, второй ригель в 1000 мм от первого.

Каркас заднего фасада хозблока выполняется в следующей последовательности: торцевые стойки уже имеются, нужно выставить две промежуточные (длина 2400 мм, сечение 150×100 мм — более узкой стороной по направлению к торцам) с шагом 1800 мм, выполнив монтаж раскосов между двумя первыми и двумя последними стойками.



Фото: @samostroinew

Ригель (верхняя обвязка) выполняется из бруса 100×50 мм на высоте 2000 мм от рамы ростверка. Он состоит из отрезков, равных дистанции между вертикально выставленными стойками, соединёнными с ним обычным соединением встык и закрепленными через усиленный стальной уголок на саморезы.

Стропила

Их сборка выполняется на земле (так намного легче), монтаж на стойки хозблока производится уже в практически готовом виде. Стропила длиной 5000 мм выполняются из бруса сечением 100×50 мм, между собой их соединяет обрешётка из 30-мм обрезной доски, шаг между стропилами — 850 мм.



Фото: @samostroinew

Дистанция между обрешеткой зависит от массы кровельного материала, которым будет застилаться крыша: к примеру, если будет использована металлочерепица или рубероид, то сплошная обрешетка не потребуется.

Перепад высоты между стойками лицевой и задней сторон хозблока создает угол ската кровли в 10° - под этот угол нужно вырезать пазы в стойках, на которые будут опираться стропила. Перед установкой кровли необходимо зашить ее карнизы и свесы 30-мм обрезной доской, обшить пол хозблока половой 40-мм доской и временно закрепить брусом или доской угловые стойки рамы по диагонали, предварительно выверив их положение строительным уровнем и отвесом.

Для монтажа стропил на стойки необходимо в них заранее просверлить отверстия под саморезы. Затем конструкция кровли размещается на лагах позади хозблока лицевой стороной вверх и по ним при помощи упоров поднимается вверх на место размещения с заводом стропил в подготовленные пазы на стойках.

Обшивка и внутреннее обустройство

Выполняется внешняя обшивка вагонкой, производится монтаж кровельного покрытия, вставляются окна и навешиваются двери, формируются соединением «вполдерева» внутренние каркасно-щитовые перегородки и зашивается фанерой или ДВП потолок — во всех случаях крепление выполняется на саморез.



Фото: @samostroinew

Цоколь можно зашить асбоцементным листом, если такую обшивку выполнить с внешней и внутренней стороны с последующим заполнением промежутка между листами керамзитом, то можно его утеплить. Монтаж минваты или пенополистирола с последующей зашивкой фанерными или древесно-волокнистыми плитами позволит получить теплый хозблок и значительно расширить возможности его использования.