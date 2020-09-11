|
Задержанным сотрудникам PandaDoc предъявлено обвинение. Им грозит от 3 до 10 лет
Источник материала: Tut.by
Сегодня четырем задержанным сотрудникам PandaDoc было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК). Им грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом.
Напомним, в начале сентября четыре сотрудника PandaDoc — главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап — были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере, в их отношении было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК Республики Беларусь. Сотрудники подозревались в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. Их дело передали в центральный аппарат Следственного комитета Беларуси.
Сегодня, 11 сентября, всем четверым было предъявлено обвинение, как сообщил адвокат компании PandaDoc Антон Гашинский, в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Однако, как отмечает адвокат, обвинение не конкретизировано, роли и действия фигурантов в них не расписаны.
Защита считает обвинение необоснованным и в понедельник подаст жалобу на меру пресечения и на постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
Сами сотрудники компании заявили о своей невиновности и категорически отвергли предъявленное обвинение.
Напомним, что ранее в самой компании
Кроме того, накануне PandaDoc выпустила
— Других вариантов не может быть, так как компания является разработчиком единственного продукта для единственного иностранного заказчика и другой деятельности не ведет, — отмечают они.
Лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они были взяты под стражу на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)