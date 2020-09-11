Задержанным сотрудникам PandaDoc предъявлено обвинение. Им грозит от 3 до 10 лет

Источник материала: Tut.by

Сегодня четырем задержанным сотрудникам PandaDoc было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК). Им грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом.



Фото: Тамара Колос

Напомним, в начале сентября четыре сотрудника PandaDoc — главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап — были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере, в их отношении было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК Республики Беларусь. Сотрудники подозревались в том, что они как группа лиц, используя свое должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. Их дело передали в центральный аппарат Следственного комитета Беларуси.

Сегодня, 11 сентября, всем четверым было предъявлено обвинение, как сообщил адвокат компании PandaDoc Антон Гашинский, в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Однако, как отмечает адвокат, обвинение не конкретизировано, роли и действия фигурантов в них не расписаны.

Защита считает обвинение необоснованным и в понедельник подаст жалобу на меру пресечения и на постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

Сами сотрудники компании заявили о своей невиновности и категорически отвергли предъявленное обвинение.

Напомним, что ранее в самой компании заявили : подозрение их сотрудников не соответствует действительности, а вся деятельность фирмы велась в полном соответствии с законодательством. В PandaDoc уверены, что репрессии проводятся, чтобы оказать давление и остановить инициативу ее основателей (сооснователь PandaDoc Микита Микадо ранее открыто высказывал мнение о происходящих в стране событиях: в частности, предлагал варианты помощи, в том числе материальной, силовикам, которые хотят уволиться из правоохранительных органов).

Кроме того, накануне PandaDoc выпустила заявление , где среди прочего сообщила, что счета организации заблокированы, из-за чего они не могут выплатить зарплату более чем 250 сотрудникам. Они также выдвинули версии по поводу того, как простые работники частной компании могли совершить хищение в особо крупном размере у государства. По их мнению, поскольку у самой компании ничего похищено не было, то, возможно, речь в случае с арестом четырех работников идет о возврате сумм налоговых вычетов по НДС или о реализации старой техники сотрудникам и третьим лицам.

— Других вариантов не может быть, так как компания является разработчиком единственного продукта для единственного иностранного заказчика и другой деятельности не ведет, — отмечают они.

Лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» признал всех четверых сотрудников PandaDoc политическими заключенными.