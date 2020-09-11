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В Ивановском районе Peugeot влетел в дом - пострадали два человека

11.09.2020 16:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 11 сентября в Ивановском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.


По информации инспекторов, 26-летняя водитель Peugeot ехала по улице Заслонова в деревне Новолучки. На закруглении дороги она неправильно выбрала скорость движения, не справилась с управлением автомобиля и врезалась в дом.


В результате ДТП водитель и ее 78-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу.

 
 
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Авария произошла днем 11 сентября на улице Заслонова в деревне Новолучки.
 
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