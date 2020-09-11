В Ивановском районе Peugeot влетел в дом - пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 11 сентября в Ивановском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.





По информации инспекторов, 26-летняя водитель Peugeot ехала по улице Заслонова в деревне Новолучки. На закруглении дороги она неправильно выбрала скорость движения, не справилась с управлением автомобиля и врезалась в дом.





В результате ДТП водитель и ее 78-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу.