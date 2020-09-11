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Кто из топовых спортсменов до сих пор не высказался о событиях в Беларуси
Источник материала: Tut.by
В ходе предвыборной кампании 2020, а также после объявления результатов выборов президента и нарастания протестных настроений многие спортсмены обозначили свои политические взгляды и гражданскую позицию. Впрочем, спустя месяц после выборов остались и те спортивные топы, которые никак публично не высказались по теме. Кто они — рассказывает SPORT.TUT.BY.
Александр Глеб — экс-футболист сборной Беларуси, «Арсенала», «Барселоны», «Штутгарта» и борисовского БАТЭ.
Любовь Черкашина — бронзовый призер Олимпиады 2012 по художественной гимнастике, а ныне — старший тренер национальной команды Республики Беларусь.
Алина Талай — чемпионка Европы, призер чемпионатов мира по легкой атлетике.
Александра Саснович — белорусская теннисистка, финалистка Кубка Федерации в составе национальной сборной Республики Беларусь.
Антон Кушнир — белорусский фристайлист, олимпийский чемпион Сочи, бронзовый призер чемпионата мира 2011, обладатель Кубка мира 2009/2010.
Алла Цупер — золотая медалистка Олимпиады 2014 в лыжной акробатике, многократная победительница этапов Кубка мира.
Ирина Кривко и Динара Алимбекова — белорусские биатлонистки, олимпийские чемпионки в эстафете на Играх 2018.
Хоккеисты минского «Динамо».
… и сборной Беларуси.
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Спустя месяц после выборов остались и те спортивные топы, которые никак публично не высказались по теме. Кто они - рассказывает SPORT.TUT.BY.
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