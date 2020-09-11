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Кто из топовых спортсменов до сих пор не высказался о событиях в Беларуси

11.09.2020 16:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ходе предвыборной кампании 2020, а также после объявления результатов выборов президента и нарастания протестных настроений многие спортсмены обозначили свои политические взгляды и гражданскую позицию. Впрочем, спустя месяц после выборов остались и те спортивные топы, которые никак публично не высказались по теме. Кто они — рассказывает SPORT.TUT.BY.

Сразу обозначим, что мы не принимаем чью-либо точку зрения и считаем, что все вправе высказывать или не высказывать свою позицию. Мы же просто констатируем факт.

Александр Глеб — экс-футболист сборной Беларуси, «Арсенала», «Барселоны», «Штутгарта» и борисовского БАТЭ.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Любовь Черкашина — бронзовый призер Олимпиады 2012 по художественной гимнастике, а ныне — старший тренер национальной команды Республики Беларусь.


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Алина Талай — чемпионка Европы, призер чемпионатов мира по легкой атлетике.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Александра Саснович — белорусская теннисистка, финалистка Кубка Федерации в составе национальной сборной Республики Беларусь.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Антон Кушнир — белорусский фристайлист, олимпийский чемпион Сочи, бронзовый призер чемпионата мира 2011, обладатель Кубка мира 2009/2010.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Алла Цупер — золотая медалистка Олимпиады 2014 в лыжной акробатике, многократная победительница этапов Кубка мира.


Фото: sochi2014.com

Ирина Кривко и Динара Алимбекова — белорусские биатлонистки, олимпийские чемпионки в эстафете на Играх 2018.


Фото: Reuters

Хоккеисты минского «Динамо».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

… и сборной Беларуси.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

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Спустя месяц после выборов остались и те спортивные топы, которые никак публично не высказались по теме. Кто они - рассказывает SPORT.TUT.BY.
 
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