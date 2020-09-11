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Генпрокуратура РБ усилит выявление организаторов массовых беспорядков
Источник материала: АФН
Работа по выявлению организаторов массовых беспорядков будет активизирована, заявил сегодня замгенпрокурора Алексей Стук.
"Будет активизирована работа по выявлению виновных в причинении ущерба, особенно организаторов массовых беспорядков", - сказал Алексей Стук (цитата БелТА).
По его словам, все компетентные органы призваны своевременно выявлять незаконные формирования, объединения граждан, давать этому правовую оценку и при нарушении закона незамедлительно пресекать их деятельность.
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Работа по выявлению организаторов массовых беспорядков будет активизирована, заявил сегодня замгенпрокурора Алексей Стук.
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