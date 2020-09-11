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В Беларуси составлено более 200 протоколов на несовершеннолетних за участие в протестах
Источник материала: АФН
В Беларуси составлены более 200 протоколов об административном правонарушении в отношении несовершеннолетних за участие в массовых беспорядках.
Такую цифру сегодня озвучил замгенпрокурора РБ Алексей Стук.
Он также сообщил, что Генпрокуратура инициирует усиление ответственности родителей за противоправное поведение детей.
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В Беларуси составлены более 200 протоколов об административном правонарушении в отношении несовершеннолетних за участие в массовых беспорядках.
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