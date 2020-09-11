В Беларуси составлено более 200 протоколов на несовершеннолетних за участие в протестах

Источник материала: АФН

В Беларуси составлены более 200 протоколов об административном правонарушении в отношении несовершеннолетних за участие в массовых беспорядках.

Такую цифру сегодня озвучил замгенпрокурора РБ Алексей Стук.

Он также сообщил, что Генпрокуратура инициирует усиление ответственности родителей за противоправное поведение детей.