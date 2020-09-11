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Газпром и Беларусь обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере

11.09.2020 16:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава "Газпрома" Алексей Миллер провел рабочую встречу с послом Беларуси в РФ Владимиром Семашко и министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем.

"Стороны обсудили текущие и перспективные вопросы сотрудничества в газовой сфере", - сообщила пресс-служба Газпрома, передает ТАСС.

Детали переговоров не сообщаются.

В начале сентября прошли переговоры премьеров РФ и Беларуси Михаила Мишустина и Романа Головченко в Минске. По их итогам глава российского Минэнерго Александр Новак высказал надежды, что переговоры между "Газпромом" и белорусскими компаниями по поставкам и цене газа на следующий год начнутся уже в ближайшее время после погашения Беларусью текущей задолженности, размер которой составляет $328 млн.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава "Газпрома" Алексей Миллер провел рабочую встречу с послом Беларуси в РФ Владимиром Семашко и министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем.
 
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