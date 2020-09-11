Госпогранкомитет ответил Тадеушу Кондрусевичу. Что именно — никто не рассказывает









Тадеуш Кондрусевич получил ответ из Госпогранкомитета на свое обращение. Эту информацию TUT.BY подтвердил пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси Юрий Санько. Митрополитполучил ответ из Госпогранкомитета на свое обращение. Эту информациюподтвердил пресс-секретарь Католической церкви в Беларуси Юрий Санько.





— Пришел ответ, подтверждаю. Но митрополит решил, что будем без лишнего шума дальше решать вопрос. Возможно, следующими шагами будут обращения в МВД и в прокуратуру, — сказал Юрий Санько.





В свою очередь, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский подтвердил изданию «Радыё «Свабода», что его ведомство отправило ответ Тадеушу Кондрусевичу. Однако не раскрыл его содержание, объяснив, что это «личная переписка».





Связаться с Тадеушем Кондрусевичем напрямую TUT.BY пока не удалось.





31 августа в Беларусь без объяснения причин не пустили митрополита Тадеуша Кондрусевича, который возвращался из командировки в Польшу. Он гражданин Беларуси и имеет право на возвращение в на Родину, гарантированное ему Конституцией Беларуси.





Официальное объяснение по поводу того, что Кондрусевича не пустили в страну, было только одно. Лукашенко сказал, что глава Католической церкви в Беларуси попал в «список невъездных», общий у Беларуси и России.





Глава Католической церкви в Беларуси осуждал насилие в стране после выборов 9 августа, а также выражал протест против действий силовиков у Красного костела. Напомним, 26 августа правоохранители заблокировали в храме Святого Симона и Святой Елены в Минске демонстрантов и прихожан.



