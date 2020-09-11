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Госпогранкомитет ответил Тадеушу Кондрусевичу. Что именно — никто не рассказывает
Источник материала: Партизан
Митрополит Тадеуш Кондрусевич 1 сентября направил письмо в Госпогранкомитет Беларуси, в котором просил объяснить, почему его не пускают в страну. Ответ от ГПК пришел, но его содержание не раскрывают.
Митрополит Тадеуш Кондрусевич получил ответ из Госпогранкомитета на свое обращение. Эту информацию
— Пришел ответ, подтверждаю. Но митрополит решил, что будем без лишнего шума дальше решать вопрос. Возможно, следующими шагами будут обращения в МВД и в прокуратуру, — сказал Юрий Санько.
В свою очередь, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский подтвердил изданию «Радыё «Свабода», что его ведомство отправило ответ Тадеушу Кондрусевичу. Однако не раскрыл его содержание, объяснив, что это «личная переписка».
Связаться с Тадеушем Кондрусевичем напрямую TUT.BY пока не удалось.
31 августа в Беларусь без объяснения причин не пустили митрополита Тадеуша Кондрусевича, который возвращался из командировки в Польшу. Он гражданин Беларуси и имеет право на возвращение в на Родину, гарантированное ему Конституцией Беларуси.
Официальное объяснение по поводу того, что Кондрусевича не пустили в страну, было только одно. Лукашенко сказал, что глава Католической церкви в Беларуси попал в «список невъездных», общий у Беларуси и России.
Глава Католической церкви в Беларуси осуждал насилие в стране после выборов 9 августа, а также выражал протест против действий силовиков у Красного костела. Напомним, 26 августа правоохранители заблокировали в храме Святого Симона и Святой Елены в Минске демонстрантов и прихожан.
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Митрополит Тадеуш Кондрусевич 1 сентября направил письмо в Госпогранкомитет Беларуси, в котором просил объяснить, почему его не пускают в страну. Ответ от ГПК...
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