Откуда в деле PandaDoc 107 тысяч из бюджета? Версии

2 сентября в минском офисе PandaDoc прошли обыски. 7 из 20 сотрудников были задержаны для допроса. В течение двух дней сотрудники ДФР опрашивали более 100 работников компании.





4 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 210 УК РБ в отношении четырех сотрудников компании:





По версии следствия, они как группа лиц, используя должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета.





Уголовное преследование компания связывает с частной инициативой со-основателей компании Микиты Микадо и Сергея Борисюка по сбору денег для силовиков, которые решили сменить профессию. Но для ареста нужны были другие причины.





Как сотрудники могли совершить хищение?





Поскольку у самой компании ничего похищено не было, то, возможно, речь идет о возврате сумм налоговых вычетов по НДС или о реализации старой техники сотрудникам и третьим лицам, полагают в PandaDoc. Других вариантов не может быть, так как компания является разработчиком единственного продукта для единственного иностранного заказчика и другой деятельности не ведет.





Что могло пойти не так с возвратом налоговых вычетов?





— Если речь идет о возврате налоговых вычетов по НДС, то очень сложно представить даже возможность неправомерного возврата, так как этот процесс строго регулируется государством.





Во-первых, весь бухгалтерский учет компании ведут профессиональные бухгалтеры, ежегодно компания проходила аудит одной из крупнейших аудиторских компаний.





Во-вторых, налоговая инспекция проверяла все представленные для возврата документы, прежде чем произвести возврат. Мы готовы публично предоставить все документы, подтверждающие как получение «входного» НДС, так и права на его вычет.





В-третьих, есть консультационное заключение авторитетной аудиторской компании «Бейкер Тилли Бел». Оно также указывает на возможность применения резидентами ПВТ вычета и возврата сумм НДС в соответствии со ст. 133 и ст. 134 Налогового Кодекса Республики Беларусь.





Что могло пойти не так с реализацией старой техники?





По словам сотрудников компании, у резидентов ПВТ со временем накапливалось много компьютерной техники/мебели. Её нельзя было ни продать (это могли приравнять к иному виду деятельности, не заявленному в бизнес-плане при вступлении в ПВТ), ни списать в связи со сложной бюрократической процедурой.





После выхода Декрета № 8 «О развитии цифровой экон ики» в декабре 2017 года ситуация изменилась. Резидентам ПВТ разрешили реализовывать ранее использованную технику (мебель), срок эксплуатации которой составил не меньше года. Все резиденты стали избавляться от старых вещей и обновлять свой компьютерный парк. Это жизненно необходимо для технологических компаний.





— В PandaDoc все было реализовано в соответствии с новым законодательством: некоторые сотрудники хотели купить ноутбуки, на которых они уже долго работали, — утверждают в компании. — Все было оформлено в соответствии с законом, включая необходимые документы, оплаты и т. д. Так же, как и в других компаниях-резидентах ПВТ. Более того, вся техника продавалась по ее реальной рыночной стоимости.





В поддержку нашей позиции мы получили юридическое заключение юридической фирмы «Алейников и Партнеры», разработчика Декрета № 8. В заключении юристов указывается легальность отчуждения компьютерной техники или иного имущества, если они были в употреблении резидента ПВТ не менее 12 месяцев.





Однако, к нам пришли сотрудники ДФР, допросили 170 человек и объявили о хищениях путем злоупотребления должностным положением. По этому делу директор, бухгалтер, менеджер по продукту и специалист по кадрам стали преступной группой.





Мы — успешная технологическая компания, с головным офисом в Калифорнии и очень известными инвесторами, среди которых Microsoft, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), известные фонды Кремниевой долины. Каждый год компания проходит обязательный аудит. Зарплаты любого из задержанных существенно превышает размер якобы вменяемых хищений. А потому обвинение в распределении эквивалента 40 тысяч долларов при риске получить от 5 до 12 лет не имеет вообще никакого смысла!