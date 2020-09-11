Адвокат Колесниковой Илья Салей арестован

В отношении Ильи Салея, юриста штаба Виктора Бабарико и одного из адвокатов члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси Марии Колесниковой, 11 сентября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщил БелаПАН его отец и адвокат Василий Салей, сегодня истекло 72 часа с момента задержания сына, после чего принимается решение об освобождении либо заключении под стражу.

Салей-младший находится в статусе подозреваемого по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

«Из ИВС на Окрестина его переводят в СИЗО на улице Володарского, — сказал Салей-старший. — Там он будет ждать предъявления обвинения».

Илья Салей был задержан утром 9 сентября, в его квартире провели обыск. В этот же день в Минске по тому же уголовному делу был задержан член президиума КС юрист Максим Знак. Тогда стало также известно, что задержанная накануне на белорусско-украинской границе Мария Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске. Вечером с санкции прокурора Колесникову и Знака арестовали.

Дело по ч. 3 ст. 361 УК было возбуждено по факту создания Координационного совета, сформированного по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Белорусские правозащитные организации признали Марию Колесникову, Максима Знака и Илью Салея политическими заключенными.