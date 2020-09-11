ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белсат»: На территории шведского посольства в Минске находятся житель Витебска и его отец, они просят политического убежища

11.09.2020 16:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

На территории посольства Швеции в Минске, окруженной силовиками, находятся житель Витебска Владислав Кузнечик и его отец Виталий Кузнечик, сообщил телеканал «Белсат» в своем телеграм-канале.

По словам Кузнечика, они были задержаны на митинге 6 сентября в Витебске, им распылили в глаза  слезоточивый газ и избили дубинками. Сыну удалось освободить отца, но, опасаясь преследований, Кузнечики прятались четыре дня. Владислав Кузнечик, находящийся на территории посольства Швеции вместе с отцом, записал видеообращение, заявив, что за их родственниками и детьми следили.

Сегодня они пытались попасть в посольство Швеции в Минске, чтобы попросить убежища. Поскольку их не пустили, они перепрыгнули через забор на территорию дипмиссии.

Сейчас, как сказал Владислав Кузнечик, силовики окружили посольство и ждут выдачи укрывшихся там. Виталий Кузнечик сообщил, что шведские дипломаты пытаются связаться с руководством в Стокгольме для разрешения ситуации.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территории посольства Швеции в Минске, окруженной силовиками, находятся житель Витебска Владислав Кузнечик и его отец Виталий Кузнечик, сообщил телеканал...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Могилеве два брата без прав скрывались от ГАИ. Видео погони
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика