«Белсат»: На территории шведского посольства в Минске находятся житель Витебска и его отец, они просят политического убежища

На территории посольства Швеции в Минске, окруженной силовиками, находятся житель Витебска Владислав Кузнечик и его отец Виталий Кузнечик, сообщил телеканал «Белсат» в своем телеграм-канале.

По словам Кузнечика, они были задержаны на митинге 6 сентября в Витебске, им распылили в глаза слезоточивый газ и избили дубинками. Сыну удалось освободить отца, но, опасаясь преследований, Кузнечики прятались четыре дня. Владислав Кузнечик, находящийся на территории посольства Швеции вместе с отцом, записал видеообращение, заявив, что за их родственниками и детьми следили.

Сегодня они пытались попасть в посольство Швеции в Минске, чтобы попросить убежища. Поскольку их не пустили, они перепрыгнули через забор на территорию дипмиссии.

Сейчас, как сказал Владислав Кузнечик, силовики окружили посольство и ждут выдачи укрывшихся там. Виталий Кузнечик сообщил, что шведские дипломаты пытаются связаться с руководством в Стокгольме для разрешения ситуации.