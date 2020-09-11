Максим Знак: Маша защищала всех нас от кровавых сценариев будущего

В сети появилось обращение юриста Максима Знака в поддержку Марии Колесниковой, которое он собирался записать 9 сентября, но помешали пришедшие задерживать его силовики.

Текст обращения члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Максим Знак сумел переслать соратникам во время обыска. Его зачитала сестра Колесниковой Татьяна Хомич.

Видеообращение начинается словами «Выпускайте нашу Машу». Максим Знак отметил, что 8 сентября на белорусско-украинской границе, где «произошла величайшая из историй, которая будет потом в учебниках», власти для Колесниковой «не оставили другого выхода, как порвать и выбросить свой паспорт».

«Это вы делаете все для того, чтобы паспорт гражданина Республики Беларусь хотелось порвать и выкинуть, — говорится в обращении к белорусским властям. — Потому что какое он дает право, какую он дает защиту? Граждан Республики Беларусь избивают, пытают, похищают, беспричинно задерживают. Вы дали Маше паспорт. Маша показала, что вы с этим паспортом сделали».

Знак спрашивает у властей, в чем заключается нарушение Колесниковой, за что ее задержали, и предлагает посмотреть киевскую пресс-конференцию пресс-секретаря КС Антона Родненкова и исполнительного секретаря совета Ивана Кравцова, чтобы «полностью разобраться», что произошло на границе.

«Я знаю точно, что делала Маша, когда ее оставили в покое в камере, в комнате, не знаю, где вы ее там держали. Я точно знаю, что она легла спать. Она так всегда делает. Она набиралась сил, чтобы быть готовой к долгим разговорам с теми, кто придет, для того чтобы их долбить, долбить, долбить своей улыбкой, искренними словами и открытым взглядом», — отмечается в обращении.

По словам Знака, Колесникова защищала всех белорусов от «кровавых сценариев будущего». «Маша успокаивала белорусов и раз за разом говорила, что действовать нужно по закону. Поступите и вы по закону — отпустите нашу Машу», — призывает юрист.

Знак просит всех неравнодушных записать на видео хотя бы пару слов, чтобы люди, «которые держат Машу, поняли: ее нужно срочно выпускать». Также он призвал записывать видео в поддержку всех политзаключенных, список которых можно найти на сайте правозащитного центра «Весна».