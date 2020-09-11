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В Могилеве два бесправника на «жигулях» пытались уйти от погони ГАИ

11.09.2020 16:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве бесправники пытались скрыться от ГАИ, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Утром 11 сентября на улице Фатина инспектор подал сигнал об остановке водителю «жигулей», но тот требование проигнорировал и начал скрываться. В ходе преследования пассажир «четверки» поменялся местами с водителем. На неоднократные требования остановиться он также не реагировал и грубо нарушал ПДД: выезжал на встречку, проскакивал на красный, создавая аварийную обстановку и подвергая опасности участников дорожного движения.

Когда к погоне подключились другие экипажи ГАИ, водитель «жигулей» заехал в один из дворов и оказался в тупике. Там его и четверых пассажиров задержали с применением физической силы и спецсредств.

— По предварительной информации, за рулем автомобиля поочередно находились 20-летний житель Краснопольского района и его 30-летний брат. Водительских прав они никогда не получали, — проинформировали в МВД.

Также выяснилось, что регистрационные знаки на «жигулях» не соответствуют предъявленным документам, поэтому машину доставили в РОВД для дальнейшей проверки. Действиям водителей будет дана правовая оценка.

 
Теги: Могилев
 
 
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Действиям водителей будет дана правовая оценка.
 
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