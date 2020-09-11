ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Не дай бог увижу белую ленточку на руке». Уже даже школьников начали запугивать – студентов мало?

11.09.2020 17:05 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня появилась информациях о двух школах Минска, где учащихся пугают последствиями от походов на митинги и участия в «народном сопротивлении». 

Так «Еврорадио» узнало, что в минской гимназии №37 школьников запугивали не поступлением в вуз. Несовершеннолетним беларусам говорили, что в этом году их поведение начнут характеризовать не словами «удовлетворительное» и «неудовлетворительное», а оценками. И, собственно, эти оценки повлияют на аттестат и поступление в вуз. Почти как в дружественном Китае. 

Старшеклассников убеждали, что, если они пойдут на митинги или сделают осуждающие государство посты в соцсетях, оценку за поведение поставят плохую. 

Директор гимназии комментировать запись отказалась. В Министерстве образования заявили, что практика выставления оценок за поведение, влияющих на аттестат, невозможна ни для страны в целом, ни для отдельного города. Но пообещали разобраться и выяснить, что произошло на собрании в 37-й гимназии.

Второй случай «запугивания» случился в минской гимназии №4. На собрании, где также присутствовали милиционеры, сказали учащимся: «Не дай бог я увижу у кого-нибудь БЧБ-флаг и белую ленточку на руке». Аудиозапись собрания можно послушать здесь

Детей собрали в актовом зале. «Выступала представительница МВД», – рассказал нам читатель. Учащимся запрещали участвовать в протестных акциях – и, по словам очевидцев, особенно рьяно пугали последствиями, если школьники будут присылать Nexta контент на публикацию.

Если вы или ваши знакомые знают о подобных инцидентах в школах Беларуси, пишите о них в наш бот в телеграм: @KYKYmediabot.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня появилась информациях о двух школах Минска, где учащихся пугают последствиями от походов на митинги и участия в «народном сопротивлении».  Так...
 
Новости дня
Новости разные
 
В США признали, что у Лукашенко нет легитимности, беларусы его отвергли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика