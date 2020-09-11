«Не дай бог увижу белую ленточку на руке». Уже даже школьников начали запугивать – студентов мало?

Источник материала: KYKY

Сегодня появилась информациях о двух школах Минска, где учащихся пугают последствиями от походов на митинги и участия в «народном сопротивлении».

Так «Еврорадио» узнало , что в минской гимназии №37 школьников запугивали не поступлением в вуз. Несовершеннолетним беларусам говорили, что в этом году их поведение начнут характеризовать не словами «удовлетворительное» и «неудовлетворительное», а оценками. И, собственно, эти оценки повлияют на аттестат и поступление в вуз. Почти как в дружественном Китае.

Старшеклассников убеждали, что, если они пойдут на митинги или сделают осуждающие государство посты в соцсетях, оценку за поведение поставят плохую.

Директор гимназии комментировать запись отказалась. В Министерстве образования заявили, что практика выставления оценок за поведение, влияющих на аттестат, невозможна ни для страны в целом, ни для отдельного города. Но пообещали разобраться и выяснить, что произошло на собрании в 37-й гимназии.

Второй случай «запугивания» случился в минской гимназии №4. На собрании, где также присутствовали милиционеры, сказали учащимся: «Не дай бог я увижу у кого-нибудь БЧБ-флаг и белую ленточку на руке». Аудиозапись собрания можно послушать здесь .

Детей собрали в актовом зале. «Выступала представительница МВД», – рассказал нам читатель. Учащимся запрещали участвовать в протестных акциях – и, по словам очевидцев, особенно рьяно пугали последствиями, если школьники будут присылать Nexta контент на публикацию.

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