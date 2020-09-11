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«Не дай бог увижу белую ленточку на руке». Уже даже школьников начали запугивать – студентов мало?
Источник материала: KYKY>
Сегодня появилась информациях о двух школах Минска, где учащихся пугают последствиями от походов на митинги и участия в «народном сопротивлении».
Так «Еврорадио»
Старшеклассников убеждали, что, если они пойдут на митинги или сделают осуждающие государство посты в соцсетях, оценку за поведение поставят плохую.
Директор гимназии комментировать запись отказалась. В Министерстве образования заявили, что практика выставления оценок за поведение, влияющих на аттестат, невозможна ни для страны в целом, ни для отдельного города. Но пообещали разобраться и выяснить, что произошло на собрании в 37-й гимназии.
Второй случай «запугивания» случился в минской гимназии №4. На собрании, где также присутствовали милиционеры, сказали учащимся: «Не дай бог я увижу у кого-нибудь БЧБ-флаг и белую ленточку на руке». Аудиозапись собрания
Детей собрали в актовом зале. «Выступала представительница МВД», – рассказал нам читатель. Учащимся запрещали участвовать в протестных акциях – и, по словам очевидцев, особенно рьяно пугали последствиями, если школьники будут присылать Nexta контент на публикацию.
Если вы или ваши знакомые знают о подобных инцидентах в школах Беларуси, пишите о них в наш бот в телеграм: @KYKYmediabot.
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Сегодня появилась информациях о двух школах Минска, где учащихся пугают последствиями от походов на митинги и участия в «народном сопротивлении». Так...
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