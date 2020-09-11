В США признали, что у Лукашенко нет легитимности, беларусы его отвергли

Источник материала: KYKY

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн высказался о Беларуси. Он, кроме прочего, озвучил позицию Штатов по беларуским событиям после выборов президента: США считают, что у Александра Лукашенко «нет легитимности», ведь беларусы больше не видят его своим лидером. Об этом сообщает РИА Новости.

«Режим не работает в интересах беларуского народа. <...> Теперь, после того как народ явно отверг режим, руководство Беларуси использует насилие для удержания своей власти», – заявил Бигэн.

Также, по его словам, Штаты поддерживают забастовки в Беларуси. Они надеются, что Россия призовет Лукашенко «уступить» народу Беларуси. Также США обсуждают с Европой «адресные санкции» в отношении Беларуси. Решение по этим санкциям объявят в ближайшее время.

Напомним, вчера стало известно , что Литва первой из стран официально признала Светлану Тихановскую лидером, которого избрал беларуский народ, а Координационный совет — единственным легитимным органом представительства. Об этом сказано в резолюции, адресованной мировому сообществу, за которую единогласно выступили депутаты литовского правительства.

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