Польский премьер-министр Моравецкий: «Мы хотим предложить безвизовый въезд для Беларуси»

Источник материала: Onliner

Сегодня в Люблине состоялась встреча Вишеградской группы: руководителей правительств Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Одним из вопросов был белорусский. После в Twitter-аккаунте польского премьера появилось несколько сообщений о пакете предложений по Беларуси для рассмотрения на заседании Совета Европы.

Premier @MorawieckiM w #Lublin : Wiemy, jak ważne jest dla wymiany handlowej, żeby infrastruktura między naszymi państwami była jak najlepsza. Chcemy zaoferować ruch bezwizowy dla Białorusi. To pakiet gospodarczy, który będziemy chcieli zaproponować podczas posiedzenia RE. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 11, 2020

«Мы знаем, насколько важно для торговли, чтобы инфраструктура между нашими странами была как можно лучше. Мы хотим предложить безвизовый въезд для Беларуси. Это экономический пакет, который мы хотим предложить на заседании Совета Европы», — написал он.

Также от имени четырех правительств было сказано о необходимости проведения свободных выборов, кроме того, были осуждены пытки и жестокое обращение с демонстрантами.