Семейная пара променяла загородный особняк на небольшой дом на колесах

Источник материала: Onliner

Кто-то стремится обзавестись полноценным домом на природе, но есть люди, которые, наоборот, меняют такое жилье на возможность свободно путешествовать. Именно так поступили Роберт и Джулия, переехавшие соответственно из Швеции и Португалии в США.

Площадь их прежней дачи превышала 450 кв. м, а сейчас они вынуждены «ютиться» всего на 28 «квадратах». Впрочем, героев это не расстраивает. Во-первых, внутри их нового дома есть все необходимое для комфортной жизни, а во-вторых, его мобильность компенсирует некоторую тесноту.













Нижний этаж дома разделен на три зоны. В центре расположена большая кухня с полноразмерным оборудованием, кофемашиной и даже печкой на дровах, которая может выполнять функции камина. В ванной комнате, помимо туалета и душа, размещены стиральная и сушильные машины. Третья зона — рабочая. Здесь создано место с монитором, за которым можно работать стоя. Монитор одновременно выполняет роль телевизора для гостиной, расположенной в торце дома на платформе. Там установлен восьмиместный диван, способный трансформироваться в двуспальную гостевую кровать. Отсюда же по лестнице можно выйти на крышу. Кроме этого, над ванной устроен дополнительный этаж, где находится хозяйская кровать и пространство для хранения вещей.











