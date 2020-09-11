ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семейная пара променяла загородный особняк на небольшой дом на колесах

11.09.2020 17:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Кто-то стремится обзавестись полноценным домом на природе, но есть люди, которые, наоборот, меняют такое жилье на возможность свободно путешествовать. Именно так поступили Роберт и Джулия, переехавшие соответственно из Швеции и Португалии в США.

Площадь их прежней дачи превышала 450 кв. м, а сейчас они вынуждены «ютиться» всего на 28 «квадратах». Впрочем, героев это не расстраивает. Во-первых, внутри их нового дома есть все необходимое для комфортной жизни, а во-вторых, его мобильность компенсирует некоторую тесноту.

Семейная пара променяла загородный особняк на небольшой дом на колесах
Семейная пара променяла загородный особняк на небольшой дом на колесах
Семейная пара променяла загородный особняк на небольшой дом на колесах

Нижний этаж дома разделен на три зоны. В центре расположена большая кухня с полноразмерным оборудованием, кофемашиной и даже печкой на дровах, которая может выполнять функции камина. В ванной комнате, помимо туалета и душа, размещены стиральная и сушильные машины. Третья зона — рабочая. Здесь создано место с монитором, за которым можно работать стоя. Монитор одновременно выполняет роль телевизора для гостиной, расположенной в торце дома на платформе. Там установлен восьмиместный диван, способный трансформироваться в двуспальную гостевую кровать. Отсюда же по лестнице можно выйти на крышу. Кроме этого, над ванной устроен дополнительный этаж, где находится хозяйская кровать и пространство для хранения вещей.

Семейная пара променяла загородный особняк на небольшой дом на колесах
Семейная пара променяла загородный особняк на небольшой дом на колесах
Семейная пара променяла загородный особняк на небольшой дом на колесах

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто-то стремится обзавестись полноценным домом на природе, но есть люди, которые, наоборот, меняют такое жилье на возможность свободно путешествовать. Именно так...
 
Новости дня
Новости разные
 
Колташов о главных экономических рисках Беларуси и путях стабилизации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика