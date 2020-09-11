В Могилеве два брата без прав скрывались от ГАИ. Видео погони

Источник материала: Onliner

Сегодня утром в Могилеве на ул. Фатина инспектор ДПС областного ГАИ подал знак об остановке водителю автомобиля ВАЗ 21043. Водитель универсала это требование проигнорировал и попытался скрыться. В какой-то момент водитель и пассажир «четверки» поменялись местами.

Как сообщает пресс-служба МВД Беларуси, во время преследования беглецам подавались звуковые сигналы, использовались проблесковые маячки красного и синего цветов. Неоднократные требования об остановке также не возымели действия. Машина выезжала на встречку, проскакивала на красный, создавая аварийную обстановку и подвергая опасности участников дорожного движения. К погоне подключились другие экипажи ГАИ.

Все завершилось в одном из дворов, где преследуемый автомобиль заехал в тупик. Водитель и четверо пассажиров были задержаны с применением физической силы и спецсредств.

По предварительной информации, за рулем поочередно находились 20-летний житель Краснопольского района и его 30-летний брат. Водительских прав они никогда не получали. Братья судимы за кражи, угоны и грабежи, неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД и бесправную езду. Действиям водителей будет дана правовая оценка. Так как регистрационные знаки на «Жигулях» не соответствуют предъявленным документам, машину доставили в Октябрьский РОВД Могилева для дальнейшей проверки.