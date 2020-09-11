ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве два брата без прав скрывались от ГАИ. Видео погони

11.09.2020 17:15 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня утром в Могилеве на ул. Фатина инспектор ДПС областного ГАИ подал знак об остановке водителю автомобиля ВАЗ 21043. Водитель универсала это требование проигнорировал и попытался скрыться. В какой-то момент водитель и пассажир «четверки» поменялись местами.

Как сообщает пресс-служба МВД Беларуси, во время преследования беглецам подавались звуковые сигналы, использовались проблесковые маячки красного и синего цветов. Неоднократные требования об остановке также не возымели действия. Машина выезжала на встречку, проскакивала на красный, создавая аварийную обстановку и подвергая опасности участников дорожного движения. К погоне подключились другие экипажи ГАИ.

Все завершилось в одном из дворов, где преследуемый автомобиль заехал в тупик. Водитель и четверо пассажиров были задержаны с применением физической силы и спецсредств.

По предварительной информации, за рулем поочередно находились 20-летний житель Краснопольского района и его 30-летний брат. Водительских прав они никогда не получали. Братья судимы за кражи, угоны и грабежи, неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД и бесправную езду. Действиям водителей будет дана правовая оценка. Так как регистрационные знаки на «Жигулях» не соответствуют предъявленным документам, машину доставили в Октябрьский РОВД Могилева для дальнейшей проверки.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром в Могилеве на ул. Фатина инспектор ДПС областного ГАИ подал знак об остановке водителю автомобиля ВАЗ 21043. Водитель универсала это требование...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ивановском районе Peugeot влетел в дом - пострадали два человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика