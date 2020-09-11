В сети репостят фото умершего с гематомами, которого нашли в реке. Что это за оно и откуда? (18+)

Источник материала: Onliner

Последнюю неделю в различных Telegram-каналах и аккаунтах Instagram гуляет фото человека, который лежит лицом вниз в водоеме и на спине которого можно увидеть темное пятно непонятного происхождения. В подписях под фото многие указывали, что это якобы тело кого-то из погибших во время протестов. Автор фото вышел на связь с Onliner и рассказал, что видел. Также ситуацию прокомментировали в милиции.

Первого сентября рыбак-любитель Юрий отправился под Радошковичи. Говорит, порыбачить и посмотреть, есть ли грибы.

— Я подъехал просто посмотреть речку, не был там ни разу, — объясняет он. — Зашел в лес и пошел вдоль реки. Было около 18:00, когда в метрах 15 от себя увидел тело. Подошел ближе. Оказалось, что это мужчина, как мне показалось, лет 30—40. Не было седых волос, волос вроде такой русый. Одет был только в майку и трусы, больше ничего. Еще я заметил большую гематому в районе поясницы и бедра. Вообще, то, как он был одет, меня удивило, так как он бы все ноги поломал и поранил бы, пока так шел. Это было странно. Плюс глубина там по колено максимум, плавать или купаться там явно никто не будет. Можно ли туда принести тело? Мне кажется, нет, потому что вся речка на всем протяжении завалена деревьями, там бобры постоянно грызут их и валят. Мне показалось это все очень странным.





Юрий сразу вызвал милицию. По его словам, сотрудники приехали через пару часов.

— Стемнело, приехали два молодых участковых, ни следственной группы, никого не было с ними, — говорит Юрий. — Они пришли, мы долго искали, потому что там бурелом и такие дебри, что даже мне второй раз найти место было сложно. Они сказали, что пропал местный житель с психическим заболеванием, но тот мужчина в возрасте. А этот же, как мне показалось, 35—40 лет, хотя я и не специалист.

Официально

За комментарием Onliner обратился в УВД Минского облисполкома. Там отметили, что найденный мертвым человек — это мужчина, который пропал 16 августа, ему был 61 год. По данным милиции, на протяжении 15 последних лет у этого мужчины были проблемы со здоровьем.

— Он инвалид второй группы, страдал синдромом Паркинсона, провалами в памяти и плохо передвигался, — рассказали в УВД. — Он уже трижды уходил из дома и блуждал в неизвестном направлении. Ранее добираться домой ему помогали сотрудники милиции и неравнодушные граждане.

— Предварительно, видимых телесных повреждений на теле этого пожилого мужчины не нашли. На данный момент проводятся экспертизы, — отметили в УВД и добавили, что сейчас по факту смерти мужчины Следственный комитет проводит проверку.