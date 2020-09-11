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Сотрудникам PandaDoc предъявлено обвинение. Они остаются под стражей

11.09.2020 17:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня четырем сотрудникам минского офиса компании PandaDoc предъявлено официально обвинение. Уголовную статью при этом изменили, а меру пресечения — нет.

Изначально была информация, что в отношении главного бухгалтера Юлии Шардыко, директора Дмитрия Рабцевича, менеджера по продукту Виктора Кувшинова и HR-специалиста Владислава Михолапа возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 («Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере»). Но обвинение предъявлено по части 4 статьи 209 — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (лишение свободы на 3—10 лет со штрафом).

Сотрудникам PandaDoc предъявлено обвинение. Они остаются под стражей

Адвокат Антон Гашинский отметил, что обвинение не конкретизировано и роли фигурантов дела не раскрыты. Сотрудники PandaDoc заявили о своей невиновности.

Теперь обвиняемые сотрудники останутся под стражей на два месяца.

Также сегодня стало известно, что счета минского офиса PandaDoc заблокированы. Из-за этого компания не может перечислить зарплату примерно 250 сотрудникам и заплатить налоги.

 
 
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Сегодня четырем сотрудникам минского офиса компании PandaDoc предъявлено официально обвинение. Уголовную статью при этом изменили, а меру пресечения — нет.Читать...
 
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