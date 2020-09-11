Сотрудникам PandaDoc предъявлено обвинение. Они остаются под стражей

Источник материала: Onliner

Сегодня четырем сотрудникам минского офиса компании PandaDoc предъявлено официально обвинение. Уголовную статью при этом изменили, а меру пресечения — нет.

Изначально была информация, что в отношении главного бухгалтера Юлии Шардыко, директора Дмитрия Рабцевича, менеджера по продукту Виктора Кувшинова и HR-специалиста Владислава Михолапа возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 («Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере»). Но обвинение предъявлено по части 4 статьи 209 — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» (лишение свободы на 3—10 лет со штрафом).





Адвокат Антон Гашинский отметил, что обвинение не конкретизировано и роли фигурантов дела не раскрыты. Сотрудники PandaDoc заявили о своей невиновности.

Теперь обвиняемые сотрудники останутся под стражей на два месяца.

Также сегодня стало известно , что счета минского офиса PandaDoc заблокированы. Из-за этого компания не может перечислить зарплату примерно 250 сотрудникам и заплатить налоги.