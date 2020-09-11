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Колташов о главных экономических рисках Беларуси и путях стабилизации
11.09.2020 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Беларусь переживает важнейший, поворотный момент своей истории, когда на карту поставлено как сохранение достижений, так и перспектива дальнейшего развития страны. О путях преодоления существующего кризиса, роли России в этом процессе и вариантах развития ближайших событий рассуждает известный российский эксперт Василий Колташов.
"Российское государство в нынешнем кризисе выступило защитником Беларуси, и дальнейшее развитие, финансово-экономические дела будут проходить по пути интенсивного интегрирования с российским рынком. Опасение внушают два фактора: неадекватность белорусской бюрократии, которая как повернула к России, так и может взбунтоваться, понадеявшись на какую-нибудь сделку с Западом, либо просто рассыпавшись от деморализации, ввиду крайнего социального недовольства. Второе опасение связано с возможным прозападным восстанием, тогда страна пойдет не по пути реформ, а по пути либеральной деконструкции ее экономики", ― отметил эксперт.
Комментарий экономического эксперта Василия Колташова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Что должна обеспечить Россия на пути преодоления белорусского кризиса ― ситуацию комментирует известный российский экономист Василий Колташов.
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