Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Колташов о главных экономических рисках Беларуси и путях стабилизации страны

Беларусь переживает важнейший, поворотный момент своей истории, когда на карту поставлено как сохранение достижений, так и перспектива дальнейшего развития страны. О путях преодоления существующего кризиса, роли России в этом процессе и вариантах развития ближайших событий рассуждает известный российский эксперт Василий Колташов.

"Российское государство в нынешнем кризисе выступило защитником Беларуси, и дальнейшее развитие, финансово-экономические дела будут проходить по пути интенсивного интегрирования с российским рынком. Опасение внушают два фактора: неадекватность белорусской бюрократии, которая как повернула к России, так и может взбунтоваться, понадеявшись на какую-нибудь сделку с Западом, либо просто рассыпавшись от деморализации, ввиду крайнего социального недовольства. Второе опасение связано с возможным прозападным восстанием, тогда страна пойдет не по пути реформ, а по пути либеральной деконструкции ее экономики", ― отметил эксперт.

Комментарий экономического эксперта Василия Колташова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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