ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США рассчитывают, что Путин на встрече с Лукашенко поднимет вопрос о насилии в Беларуси

11.09.2020 17:35 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В Вашингтоне рассчитывают, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с Лукашенко поднимет тему задержания людей и применения насилия против граждан и журналистов в республике, заявил в пятницу замгоссекретаря США Стивен Биган.

"США надеются, что Путин поднимет тему, которой обеспокоены в Вашингтоне, относительно неправомерных задержаний людей и применения насилия в отношении мирных граждан и российских журналистов", - сказал Бигана, передает Интерфакс.

Встреча Путина с Лукашенко состоится 14 сентября в Сочи.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Вашингтоне рассчитывают, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с Лукашенко поднимет тему задержания людей и применения насилия против граждан и...
 
Новости дня
Новости разные
 
США готовы расширить санкции против Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus
11.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика