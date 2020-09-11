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США готовы расширить санкции против Беларуси

11.09.2020 17:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Беларуси применяют насилие к оппозиционерам и незаконно удерживают граждан, в том числе — гражданина США Виталия Шклярова, заявил в пятницу, 11 сентября, первый заместитель госсекретаря Стивен Биган.

Он призвал власти в Минске отпустить заключенных и провести новые выборы, как этого, по словам чиновника, хочет белорусский народ.

При этом Биган добавил, что США планируют расширить санкционный список и объявят о конкретных шагах на этом направлении уже в ближайшее время, передает РБК.

«Вдобавок к этим 16 лицам, мы и Европейский союз обмениваемся информацией касательно добавления новых имен [в черный список], которые мы будем готовы анонсировать в ближайшем будущем», — сказал Биган в ходе телефонного брифинга с журналистами.

Говоря о возможности перехода в дальнейшем на санкции против компаний или секторальные санкции, Биган пояснил: "Мы не хотим, чтобы граждане Беларуси страдали от дополнительных ограничительных мер. Мы пойдем на них лишь если это будет совершенно необходимо".

 
Теги: Минск
 
 
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Власти Беларуси применяют насилие к оппозиционерам и незаконно удерживают граждан, в том числе — гражданина США Виталия Шклярова, заявил в пятницу, 11 сентября,...
 
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