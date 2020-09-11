ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США: у Лукашенко нет легитимности

11.09.2020 17:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Соединенные Штаты не видят, что глава Беларуси Александр Лукашенко обладает легитимностью и настаивают на проведении новых выборов главы государства.

Об этом сказал, отвечая на вопрос ТАСС, первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

По его словам, у Лукашенко нет легитимности после выборов 9 августа. Кроме того, США поддерживают право белорусского народа на свободные и справедливые выборы, в ходе которых они выберут лидера.

«И они (граждане Беларуси. — прим. ред. были лишены такой возможности 9 августа», — констатировал дипломат.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соединенные Штаты не видят, что глава Беларуси Александр Лукашенко обладает легитимностью и настаивают на проведении новых выборов главы государства.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске началась реконструкция исторической усадьбы «Белая дача»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus
11.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика