"Это очень дорогого стоит"

Когда в Беларуси — на фоне жесткого разгона протестов — начали увольняться сотрудники государственных СМИ, некоторые издания и оппозиционные активисты сообщили, что им на смену приехали бригады «штрейкбрехеров» из России.





Эти слухи подогревал и сам Лукашенко, неоднократно благодаривший за помощь и поддержку журналистов из РФ. В стране действительно сейчас находится большая группа сотрудников российских государственных и провластных СМИ, прежде всего с канала RT.





Медузы » Алексей Ковалев совместно с белорусскими проектами Reform.by и iSANS изучил, как повестка белорусских медиа стала более агрессивной — и кто помог ее такой сделать. Они вряд ли замещают уволившихся белорусских коллег, но их поддержка все равно заметна по резко изменившейся риторике белорусского гостелерадио. Редактор отдела расследований «совместно с белорусскими проектами Reform.by и iSANS изучил, как повестка белорусских медиа стала более агрессивной — и кто помог ее такой сделать.





Как российские СМИ освещают протесты в Беларуси

С самого начала массовых акций против фальсификации президентских выборов в Беларуси их освещение в российских государственных и прокремлевских СМИ не отличалось единообразием — по крайней мере, в ранней фазе протестов.





В середине августа 2020 года источники «Медузы» в крупнейших государственных СМИ России говорили, что не получали конкретных указаний по освещению протестов или поддержке Александра Лукашенко.





К началу сентября разница в подаче информации из Беларуси в разных российских СМИ стала особенно заметна.





Так, одно из крупнейших российских информационных агентств — ТАСС — с самого начала стремилось к объективности: например, численность демонстраций протеста представляло по разным оценкам (а не только по явно заниженным данным от МВД Беларуси). Агентство сообщало и об избиениях протестующих, а также цитировало в своих материалах как лидеров оппозиции, так и рядовых участников массовых акций.





Резким контрастом на фоне ТАСС выглядит освещение белорусских событий в материалах русской службы канала RT. Например, об одном и том же событии RT и ТАСС сообщали так. «Порядка 20 тыс. находятся в центре города Минска… в разы меньше, чем было неделю назад», — это слова корреспондента RT в Минске Константина Придыбайло; такую же оценку численности митинга на площади Независимости дало МВД Беларуси. Материал ТАСС в заголовке прямо подверг эту цифру сомнению: «МВД Белоруссии утверждает, что…»





Разница в подаче информации из Беларуси встречается даже в разных СМИ, которые возглавляет один главный редактор — Маргарита Симоньян.





Так, комментатор в стриме RT из Беларуси говорил, что флаги Евросоюза на митингах в Минске — это «сигнал оттуда»: «Ребятки, стоп, ориентируем же на анти-Россию». В то же время корреспондент агентства РИА Новости, входящего в медиахолдинг «Россия сегодня» (им, как и RT, руководит Симоньян), сообщал, что протестующие требовали убрать флаг Евросоюза, поскольку «это провокация».





После того, как некоторые ведущие и технические сотрудники белорусских государственных СМИ уволились либо объявили забастовку, отказываясь освещать протесты с пролукашенковских позиций, некоторые оппозиционные сайты и активисты заявили, что им на смену завезли «штрейкбрехеров» из Москвы — с телеканала RT.





В подтверждение этой гипотезы приводились, например, кадры из эфира государственного телеканала ОНТ, где в титрах вместо «Беларуси» появилась «Белоруссия», а также репосты контента RT в белорусских провластных телеграм-каналах.









Окончательным доказательством этой версии для ее сторонников стали слова самого Лукашенко, который неоднократно и лично благодарил за помощь в информационной сфере и российских журналистов, и их руководство, и даже российского посла в Беларуси.





«Вы понимаете, в этот сложный период насколько были важны вы для нас. И то, что вы технически показали, технари ваши, и журналисты, и корреспонденты, и прочее… и руководитель ваша [Маргарита Симоньян]. Это очень дорогого стоит», — заявил Константину Придыбайло Лукашенко 1 сентября, невзирая на попытки корреспондента RT возразить, что они никого не заменяют.





Найти подтверждение массовой замены белорусских журналистов российскими не удалось. Как говорят источники «Медузы» на белорусском гостелерадио, увольнения и отказ выходить на работу не достигли таких масштабов, при которых потребовалось бы срочно заменять работников СМИ завезенными специалистами.





Московский десант в Минске

Тем не менее в Минске сейчас работает крупная группа журналистов российских государственных и провластных СМИ. Кроме них, там не осталось практически никого из зарубежной прессы — после того, как корреспонденты других российских и иностранных СМИ покинули Беларусь сами либо были лишены аккредитаций и депортированы.





В этой группе безусловный лидер по численности — именно RT. Только в одной из гостиниц Минска, как выяснила «Медуза», живут не менее 12 сотрудников канала: корреспондентов, операторов, продюсеров и руководителей отделов. Часть из них работала в Минске еще до президентских выборов 9 августа, другие приехали в середине месяца на пике протестов, третьи — в начале сентября, для подготовки к интервью Лукашенко, в котором участвовала Маргарита Симоньян.





Из ответа на запрос «Медузы» в пресс-службу RT, опубликованного в телеграм-канале издания до выхода этого материала (распространенная практика среди провластных СМИ и пресс-служб в России), следует, что сейчас в Беларуси работают 32 сотрудника RT и Ruptly (родственное каналу видеоагентство, у которого покупают видеоконтент другие СМИ, в том числе «Медуза»).





В составе группы российских журналистов, разместившихся в одной из минских гостиниц, преобладают сотрудники RT, но есть и представители других СМИ, которые обеспечивают поддержку белорусских властей, например телеканала министерства обороны РФ «Звезда», ВГТРК и НТВ.





От НТВ в Минске находится Константин Яровенко — бывший оператор телестудии ГУВД Москвы, в 2008 году перешедший на работу в Дирекцию общественно-правового вещания. Эта студия выпускала в том числе программу «ЧП. Расследование», в рамках которой выходили документальные фильмы, посвященные российской оппозиции, — например, «Анатомия протеста».





Одновременно с ними редакционная команда «ЧП» снимала документальный сериал в пяти частях о самом Александре Лукашенко — «Крестный батька». Этот сериал, жестко критикующий Лукашенко, вышел на экраны в годы обострения отношений между Лукашенко и Путиным.





«Крестный батька» так разозлил и напугал его героя, что и сам фильм, и материалы о нем в независимых белорусских СМИ подвергли цензуре — а Лукашенко воспользовался услугами западных консультантов, чтобы попытаться избавиться от имиджа «последнего диктатора Европы».





Во время нынешних событий НТВ занимает в отношении Беларуси отчетливо провластную и антиоппозиционную сторону — от того, каких экспертов приглашают в студии политических ток-шоу, до юмористической передачи «Международная пилорама», которую ведет муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян, в котором российская актриса, одетая в платье с белорусским национальным орнаментом и бело-красно-белым флагом на щеке, кривляясь говорит, что на митинг выходит ради денег и против «маленьких сисек».





Сотрудники российских государственных и провластных СМИ, по информации «Медузы», отправились в Беларусь в несколько этапов, но централизованно. Для «агитдесанта» из Москвы выделили среди прочего целый этаж минского отеля «Ренессанс», принадлежащего близкому к Александру Лукашенко российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву, а также номера еще в нескольких минских отелях.





Например, одна из съемочных групп RT, по словам источников «Медузы», расположилась в Victoria & SPA на проспекте Победителей в номерах, выходящих окнами на Дворец независимости. В нем находится резиденция Александра Лукашенко — там прошло недавнее интервью Лукашенко российским журналистам, к этому же дворцу регулярно пытаются подойти протестующие.





Размещением российских журналистов в отеле, принадлежащем Гуцериеву, участие предпринимателя не ограничивается. По данным сервиcов ADS-B и FlightRadar, отслеживающих перемещения воздушных судов, самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером P4-MSG (о том, что он принадлежит Гуцериеву, ранее писали «Открытые медиа» и другие СМИ) с 1 августа по 4 сентября четырежды летал между Москвой и Минском.









На одном из этих рейсов, как выяснила «Медуза», 18 августа в Минск приехал заместитель руководителя одного из структурных подразделений RT — и тогда же, как писал РБК со ссылкой на источники в белорусских государственных СМИ, в студии государственной Белтелерадиокомпании (БТ) появилась первая группа российских технических специалистов.





В ответе на запрос «Медузы», размещенном публично, пресс-служба RT сотрудничество с Гуцериевым отрицает. Сотрудники RT, включая саму Симоньян, прибывают в Минск на служебном автотранспорте телеканала, а селятся в четырех разных гостиницах, говорится в ответе пресс-службы RT. Представитель Михаила Гуцериева по существу на вопрос «Медузы» не ответил.





Кроме своей непосредственной работы «в поле», говорят источники «Медузы», сотрудники RT занимаются и консультацией белорусских коллег: «Артишники проводят мастер-классы для сотрудников БТ [белорусского телевидения]. Тема — как отрабатывать политические события, в каком формате преподносить новости.





Журналисты БТ постоянно сопровождают их на съемках». Консультации касаются не только политических тем, говорит источник «Медузы»: «Например, [при поддержке сотрудников RT] освещалось посещение [Владимира] Караника уже в должности "губернатора" какой-то больницы в Гродненской области».





«Наши сотрудники действительно консультируют белорусских коллег по множеству вопросов, — ответила „Медузе“ пресс-служба RT через телеграм телеканала. — Так же, как мы это делали в Тунисе, Венесуэле, на Кубе, а Симоньян даже лично консультировала китайцев. Это часть нашей работы, и всегда ею была. Никто из сотрудников RT на белорусском ТВ не работает».





«Идеологическая работа продолжилась с новой силой»

Резкое изменение тона и тематики передач и материалов белорусских государственных СМИ, последовавшее за нерешительностью и неразберихой первых послевыборных дней, вскоре стало видно невооруженным взглядом.





Это заметно, например, по тону агитационных роликов, которые показывали в эфире белорусского государственного ТВ в первые дни протестов — и через две недели после их начала: короткий и примирительный в эфире ОНТ, состоящий практически из одной реплики «Остановитесь!» от 12 августа — и воинственный, агрессивный, с драматичной музыкой и кадрами Лукашенко с автоматом, опубликованный 24 августа государственным агентством БелТА.

















В конце первой послевыборной недели, когда начались митинги у офисов госканалов и забастовки персонала, рассказывает «Медузе» белорусский политолог Максим Стефанович, госканалы на время снизили накал обличения оппозиции и даже попытались включить некоторые элементы плюрализма: показывали короткие фрагменты с акций протеста, призывали к диалогу.





«Потом приехали российские журналисты, и тут государственное ТВ на полную мощь развернуло информационную войну против „русофобской программы оппозиции“, Польши, Литвы, Запада в целом.





На смену Беларуси — осажденной крепости все чаще стал приходить образ единого пространства "союзного государства", которое борется с Западом, пытающимся „развалить“ РБ [Республику Беларусь] и РФ наподобие Украины. Естественно, про „происки“ вагнеровцев мгновенно забыли», — говорит он.





На белорусском телевидении стало заметно больше про- и просто российских комментаторов и экспертов, а также украинских, но сугубо «антимайданного» настроя. Появились темы и риторика, более привычные для политических ток-шоу на центральных российских каналах, чем для белорусского ТВ.





«За несколько недель после выборов вся медиаповестка белорусских государственных СМИ синхронизировалась с повесткой прокремлевских СМИ, — сказал „Медузе“ эксперт аналитического центра iSANS Андрей Елисеев. — И даже комментаторы белорусских событий заменились почти полностью — с подконтрольных местных на ранее не известных в Беларуси российских и украинских».





Среди российских экспертов, например, в эфирах белорусских каналов стал часто появляться Александр Малькевич, президент «Фонда защиты национальных ценностей», аффилированный со структурами близкого к Путину бизнесмена Евгения Пригожина. Белорусские события начали чаще комментировать украинцы — скажем, блогер Анатолий Шарий (еще один нередкий гость российского телеэфира) или бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в правительстве Виктора Януковича.





Их появление рассчитано на психологический эффект, говорит Максим Стефанович: «Когда обычный зритель видит, что ситуацию в Беларуси комментирует эксперт из Москвы или, скажем, бывший премьер Украины, на какую-то часть аудитории это может действовать сильнее, чем уже привычные комментарии медийных персонажей из Беларуси».





Однако «антимайданная» тема раньше интересовала белорусские власти мало, говорит Стефанович, и ограничивалась разве что периодическими интервью жителей Донбасса, которые бежали от войны в Беларусь: их мнения использовали для демонстрации преимуществ жизни в спокойной управляемой стране.





«Цветными революциями они пугали всегда, но столь активная демонизация Украины началась именно после выборов, — продолжает Стефанович. — Но сейчас „Антимайдан-ТВ“ для них является способом раскола протестующих и консолидации своих сторонников. Ведь [оппозиционных кандидатов в президенты Светлану] Тихановскую, [Виктора] Бабарико, [Валерия] Цепкало поддерживали очень многие, включая и тех, кто отнюдь не в восторге от Майдана — и, напротив, стремится к исключительно мирным переменам и спокойно относится к России.





Вот для них включают соответствующую риторику (комбинируя отечественное „змагары“ и российское „майдауны“), создают картинку агрессивных протестующих, чтобы часть людей откололась и вместо борьбы за или против Лукашенко начались разборки по линии символики, геополитической ориентации, отношения к Украине, даже конфессионального фактора».









Андрей Елисеев из iSANS отмечает, что в последнее время резко усилилась в том числе несвойственная белорусскому ТВ тема отделения Белорусской православной церкви. «Цель заключается в дискредитации оппонентов и накачивании рейтинга Лукашенко всеми правдами и неправдами, — говорит Елисеев. — Общественный раскол, по-видимому, также одна из целей, поскольку рейтинг Лукашенко настолько мал, а его антирейтинг настолько велик, что без „разделяй“ властвовать уже совсем трудно».





При этом, отмечает политолог Стефанович, парадоксальным образом белорусское государственное ТВ постоянно призывает этот раскол не допустить.





«А потом уже в следующем сюжете рассказывает об ужасной прозападной оппозиции, коллаборационистской символике, кукловодах Варшавы и Вашингтона, двойных стандартах Запада, наращивании военного присутствия НАТО у границ Беларуси. — говорит он. — Вполне вероятно, что многое из этого делается по совету и при участии российских специалистов. Для Москвы это понятные традиционные темы».





Возможно, если бы российские специалисты не приехали — и сформировалась бы тенденция диалога с оппонентами, заключает Стефанович, всего этого не было бы и белорусское телевидение под давлением забастовок постепенно становилось бы более плюралистичным. «Но помощь была оказана — и идеологическая работа продолжилась с новой силой».