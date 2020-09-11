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Премьер-министр Польши: Белорусам хотят предложить безвиз в Евросоюзе

11.09.2020 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вишеградская группа на предстоящем внеочередном саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Беларуси.

Премьер-министр Польши: Белорусам хотят предложить безвиз в Евросоюзе
Вишеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа.

Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи в Люблине глав правительств "четверки".

"Белорусскому народу мы хотим предложить проект экономического сотрудничества", - сказал он, пояснив, что речь идет в том числе об энергетической безопасности, сотрудничестве в информационном и инфраструктурном секторах.

"Мы хотим предложить безвизовое перемещение для граждан Беларуси", - добавил Моравецкий.

"Этот пакет мы хотели бы представить во время ближайшего саммита ЕС", - констатировал он.
 
 
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Вишеградская группа на предстоящем внеочередном саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Беларуси.
 
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