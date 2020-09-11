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Премьер-министр Польши: Белорусам хотят предложить безвиз в Евросоюзе
Источник материала: Партизан
Вишеградская группа на предстоящем внеочередном саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Беларуси.
Вишеградская группа (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) на предстоящем внеочередном саммите ЕС представит пакет поддержки белорусского народа.
Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам встречи в Люблине глав правительств "четверки".
"Белорусскому народу мы хотим предложить проект экономического сотрудничества", - сказал он, пояснив, что речь идет в том числе об энергетической безопасности, сотрудничестве в информационном и инфраструктурном секторах.
"Мы хотим предложить безвизовое перемещение для граждан Беларуси", - добавил Моравецкий.
"Этот пакет мы хотели бы представить во время ближайшего саммита ЕС", - констатировал он.
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Вишеградская группа на предстоящем внеочередном саммите ЕС предложит ввести безвизовый режим для граждан Беларуси.
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