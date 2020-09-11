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Ермошина: В ЦИК не располагают информацией о дате инаугурации президента
Источник материала: Навiны
В Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов не располагают информацией о дате инаугурации Александра Лукашенко, сообщила БелаПАН председатель ЦИК Лидия Ермошина.
«Нет, я понятия не имею», — сказала Ермошина.
Она пояснила, что председатель Центризбиркома проводит церемонию инаугурации, но как приглашенное лицо. «Все организует Администрация президента. До 9 октября, в двухмесячный срок [после проведения выборов] должна быть назначена [инаугурация]», — отметила глава ЦИК.
Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80% голосов, его основной конкурент Светлана Тихановская — 10%. Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую. С 9 августа в стране проходят массовые акции протеста против фальсификации итогов голосования. Запад не признал Лукашенко законно избранным президентом. Напротив, Россия и Китай его таковым считают.
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В Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов не располагают информацией о дате инаугурации Александра Лукашенко, сообщила...
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