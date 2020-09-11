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Александр Лукашенко пообещал ученым продолжить комплексную поддержку

11.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Настоящая наука должна служить людям и улучшать качество жизни. Об этом Александр Лукашенко говорил на встрече с учеными в Национальной академии наук, передает «МИР 24».

Вначале Президент ознакомился с экспозицией. На ней представлены разработки белорусских ученых, а также новинки, которые вскоре поступят в производство. Всего 600 экспонатов – от лазерных технологий до новаций в аграрном секторе. Глава государства отметил, что благодаря ученым Беларусь знают во всем мире как страну, где выпускают самые большие самосвалы, добывают калийную руду, осваивают энергию мирного атома. Наравне с крупными государствами Беларусь входит в число космических держав.

«Все эти достижения красноречиво свидетельствует о том, что выбранная государством стратегия комплексной, системной поддержки науки была верной. Так будет и дальше. Любую новинку необходимо как можно скорее патентовать и внедрять. Производства не смогут быть успешными, если уже сегодня не будут на шаг впереди конкурентов. В этой научно-промышленной гонке именно ученый – главный союзник производителя. У нашей страны – не самой богатой природными ресурсами – нет иного выхода, как делать ставку на интеллект», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что Беларусь в прошлом году благодаря экспорту высоких технологий заработала почти 15 миллиардов долларов.



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Президент Беларуси посетил Национальную Академию наук и ознакомился с передовыми разработками.
 
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