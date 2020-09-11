ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода в СНГ: осенняя прохлада в Алматы, летний зной в Ереване и Душанбе

11.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Порывистый ветер, днем без осадков и температура плюс 17 градусов – такой будет погода в пятницу в московском регионе. В каких странах Содружества по-летнему жарко, рассказали корреспонденты телеканала «МИР 24».

После непродолжительного похолодания в Бишкеке снова тепло, передает Антон Чипегин. Воздух днем в столице прогреется до 30 градусов. На Иссык-Куле начался бархатный сезон. Жемчужина Кыргызстана в это время года особенно красива. Туристы приезжают, чтобы насладиться тишиной и отдыхом. Здесь нет городской суеты, на пляжах уже немноголюдно, температура воды 19-20 градусов.

В Беларуси снова можно погреться на солнце, отмечает Полина Срибненко. Потеплеет до 20 градусов. Дожди обещают только на севере страны. Ночью похолодает, температура воздуха опустится до 4 градусов. В стране сейчас в самом разгаре уборка овощей. Аграриям нужно успеть до первых ночных заморозков. Всего планируют собрать более шести миллионов тонн картофеля и почти два миллиона тонн остальных культур. Окончание полевых работ белорусы отметят уже через неделю на обрядовом празднике Багач.

В Алматы все больше чувствуется осень, передает Максим Козлов. С утра плюс 17, солнечно. Воздух прогревается только к обеду. В некоторых регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. На западе гроза, ветер, в Акмолинской области похолодание и заморозки до 1-3 градусов. Уже готовятся к отопительному сезону и в столице. По словам представителей акимата, тепло в дома астанчан дадут, когда среднесуточная температура воздуха плюс 10 и ниже продержится пять дней.

В Армении погода по-прежнему очень жаркая, сообщает Арпи Меликян. В Ереване плюс 34. Из-за зноя участились пожары. Накануне серьезное возгорание произошло на столичной свалке. В его тушении были задействованы несколько бригад пожарных-спасателей МЧС Армении и два водовоза. На мусорном полигоне, расположенном на окраине Еревана, пожары возникают часто. Последний крупный пожар был в июле, тогда свалка горела несколько дней.

В Душанбе солнечно, температура воздуха плюс 33, передает Абубакр Файзуллоев. Жарко сейчас и в районах Хатлонской области Таджикистана. Там полным ходом идет сбор хлопка-сырца. Чтобы получить качественное пушистое волокно, хлопкоробы Хуросонского района ждали около 100 дней. Культура нуждается в солнце, дожде и большом количестве ручного труда. Поскольку коробочки на растении раскрываются не одновременно, хлопок собирают в три-четыре приема. С каждого гектара планируют получить около 35 центнеров. Большую часть урожая отправят на экспорт.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Кыргызстане снова тепло, и на Иссык-Куле начался бархатный сезон.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Белорусская Венера" как символ современной Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика