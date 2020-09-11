Погода в СНГ: осенняя прохлада в Алматы, летний зной в Ереване и Душанбе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Порывистый ветер, днем без осадков и температура плюс 17 градусов – такой будет погода в пятницу в московском регионе. В каких странах Содружества по-летнему жарко, рассказали корреспонденты телеканала «МИР 24».

После непродолжительного похолодания в Бишкеке снова тепло, передает Антон Чипегин. Воздух днем в столице прогреется до 30 градусов. На Иссык-Куле начался бархатный сезон. Жемчужина Кыргызстана в это время года особенно красива. Туристы приезжают, чтобы насладиться тишиной и отдыхом. Здесь нет городской суеты, на пляжах уже немноголюдно, температура воды 19-20 градусов.

В Беларуси снова можно погреться на солнце, отмечает Полина Срибненко. Потеплеет до 20 градусов. Дожди обещают только на севере страны. Ночью похолодает, температура воздуха опустится до 4 градусов. В стране сейчас в самом разгаре уборка овощей. Аграриям нужно успеть до первых ночных заморозков. Всего планируют собрать более шести миллионов тонн картофеля и почти два миллиона тонн остальных культур. Окончание полевых работ белорусы отметят уже через неделю на обрядовом празднике Багач.

В Алматы все больше чувствуется осень, передает Максим Козлов. С утра плюс 17, солнечно. Воздух прогревается только к обеду. В некоторых регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. На западе гроза, ветер, в Акмолинской области похолодание и заморозки до 1-3 градусов. Уже готовятся к отопительному сезону и в столице. По словам представителей акимата, тепло в дома астанчан дадут, когда среднесуточная температура воздуха плюс 10 и ниже продержится пять дней.

В Армении погода по-прежнему очень жаркая, сообщает Арпи Меликян. В Ереване плюс 34. Из-за зноя участились пожары. Накануне серьезное возгорание произошло на столичной свалке. В его тушении были задействованы несколько бригад пожарных-спасателей МЧС Армении и два водовоза. На мусорном полигоне, расположенном на окраине Еревана, пожары возникают часто. Последний крупный пожар был в июле, тогда свалка горела несколько дней.