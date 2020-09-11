Автомобилисты в СНГ официально покупают «красивые» номера

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В России «красивые» номера на машину можно будет купить легально, продавать их будут через портал «Госуслуги». Законопроект, который разработало Минэкономразвития, поможет привлечь дополнительные средства в региональные бюджеты. Официальные расценки смогут достигать шести миллионов рублей, передает телеканал «МИР 24».

В Беларуси существуют два варианта «красивых» или VIP-номеров для автомобилей, передает Александра Кулакова. Первый – это когда можно комбинировать только цифры. Серию с буквами предлагает ГАИ, сейчас это «ТЕ». Главное условие: номер не должен уже никому принадлежать. Стоимость услуги 100 долларов. Второй вариант более дорогой – 600 долларов.

«Изготовление номеров в индивидуальном порядке из той серии, которой нет в наличии в ГАИ, либо номера, который был давно, но в настоящее время уничтожен – в этом случае регистрационный отдел Госавтоинспекции отправляет заявку в полиграфический центр для последующего изготовления номера», – пояснила инспектор отдела по агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Надежда Косилко.

Процедура оформления получения «красивых» номеров проста: заявление, сверка, оплата квитанций. И через 10 дней можно забирать готовый номер и технический паспорт.

Номера с одинаковыми цифрами и буквами в Баку пользуются спросом, отмечает Нармин Абасова. И обзавестись им в республике совсем не сложно. «Красивые» знаки можно купить в Государственной дорожной полиции. Стоить такое удовольствие в Азербайджане будет от 290 до 1500 тысяч долларов. Для сравнения, обычные номера выдадут всего за 30 долларов.

«Красивые» номера на машину в Казахстане покупают официально, сообщает Гульмира Жанзакова. Причем выбрать можно не только цифры, но и буквы. Услуга пользуется спросом в Нур-Султане и Алматы. Некоторые автовладельцы покупают VIP-номера каждому члену семьи. Популярны комплекты с цифрой 7. У казахов это сакральное число, и многие верят, что оно приносит удачу. При продаже машины государственный регистрационный номер можно сохранить или передарить другому. Стоимость значительно дороже обычного.

«Самые простые – от 370 долларов это 010, 090, включая 077, заканчивая самыми дорогими – 001 и 777. Стоимость у них от 1486 долларов», – рассказал специалист Специализированного Центра обслуживания населения Рустам Паштамбеков.

В Армении при оформлении купли-продажи автомобиля Дорожная служба полиции предоставляет номер за 25 долларов, сообщает Ирина Мкртчян. Но если автолюбитель предпочитает повторяющиеся цифры, придется заплатить немалую сумму, если знак свободен. «Золотые» номера, например, 01, 001, можно купить за 4000 долларов. А если повторяются все цифры, номер станет дороже более чем в два раза.