Лукашенко: Минск и Москва продвинулись в решении накопившихся задач

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Москва продвинулись в решении накопившихся задач. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым, передает телеканал «МИР 24».

Обсудили итоги недавнего визита российской делегации во главе с Михаилом Мишустиным, а также предстоящую встречу Лукашенко и Путина в Москве. Этот визит должен закрепить достигнутые ранее договоренности.

«Вы хорошо видите ситуацию в Беларуси. Думаю, что мы значительно продвинулись буквально в последние дни, может быть, пару недель в решении тех проблем и задач, которые накопились между Беларусью и Россией. Поэтому развитие отношений в настоящий момент нас удовлетворяет. Думаю, нам не надо терять ту динамику, которую мы наметили», – отметил Лукашенко.

Во время встречи шла речь о седьмом форуме регионов Беларуси и России. Он запланирован на конец сентября. Пройдет в Минске. Лукашенко уверен, что это экономический трамплин в реализации конкретных договоренностей на уровне предприятий двух стран.