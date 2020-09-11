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Лукашенко: Минск и Москва продвинулись в решении накопившихся задач
11.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск и Москва продвинулись в решении накопившихся задач. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с чрезвычайным и полномочным послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым, передает телеканал «МИР 24».
Обсудили итоги недавнего визита российской делегации во главе с Михаилом Мишустиным, а также предстоящую встречу Лукашенко и Путина в Москве. Этот визит должен закрепить достигнутые ранее договоренности.
Во время встречи шла речь о седьмом форуме регионов Беларуси и России. Он запланирован на конец сентября. Пройдет в Минске. Лукашенко уверен, что это экономический трамплин в реализации конкретных договоренностей на уровне предприятий двух стран.
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Об этом президент Беларуси заявил на встрече с чрезвычайным и полномочным послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым.
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