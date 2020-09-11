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В Минске началась реконструкция исторической усадьбы «Белая дача»

11.09.2020 17:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске началась реконструкция исторической усадьбы «Белая дача», которая находится в парке в Курасовщине. Строителей на объекте заметил автор телеграм-канала «Тропинки Беларуси».


Фото: телеграм-канал «Тропинки Беларуси»

Усадьба «Белая дача» находится в парке на улице Казинца. Ее построили в 1912 году, сначала она принадлежала купцу, а в советское время — Институту почвоведения. В 1990-е памятник архитектуры пришел в запустение, а в 2016 году его на аукционе купила компания «Сильвер Капитал», которая планировала создать здесь культурно-просветительский центр.

Учредитель компании «Сильвер Капитал» — Геннадий Кирейков, директор — Анатолий Ким. Бизнесмены являются сооснователями группы компаний РАПА, которая управляет гипермаркетами Green.


Фото: телеграм-канал «Тропинки Беларуси»

Фото: телеграм-канал «Тропинки Беларуси»

Работы планировали начать в январе-феврале 2020-го и завершить до конца года. Но строители здесь появились недавно.

Планировалась, что по завершении работ «Белая дача» будет выглядеть так, как на изображениях ниже. Что в итоге откроется в этом здании, а также подробности о строительстве мы расскажем позже.


Изображение предоставлено институтом «Минскгражданпроект»

Изображение предоставлено институтом «Минскгражданпроект»

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске началась реконструкция исторической усадьбы «Белая дача», которая находится в парке в Курасовщине. Строителей на объекте заметил автор телеграм-канала...
 
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