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В Минске началась реконструкция исторической усадьбы «Белая дача»
Источник материала: Tut.by
В Минске началась реконструкция исторической усадьбы «Белая дача», которая находится в парке в Курасовщине. Строителей на объекте
Усадьба «Белая дача» находится в парке на улице Казинца. Ее построили в 1912 году, сначала она принадлежала купцу, а в советское время — Институту почвоведения. В 1990-е памятник архитектуры пришел в запустение, а в 2016 году его на аукционе купила компания «Сильвер Капитал», которая планировала создать здесь культурно-просветительский центр.
Учредитель компании «Сильвер Капитал» — Геннадий Кирейков, директор — Анатолий Ким. Бизнесмены являются сооснователями группы компаний РАПА, которая управляет гипермаркетами Green.
Работы планировали начать в январе-феврале 2020-го и завершить до конца года. Но строители здесь появились недавно.
Планировалась, что
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В Минске началась реконструкция исторической усадьбы «Белая дача», которая находится в парке в Курасовщине. Строителей на объекте заметил автор телеграм-канала...
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