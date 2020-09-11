Источник материала: Tut.by

В Минске началась реконструкция исторической усадьбы «Белая дача», которая находится в парке в Курасовщине. Строителей на объекте заметил автор телеграм-канала «Тропинки Беларуси».



Фото: телеграм-канал «Тропинки Беларуси»

Усадьба «Белая дача» находится в парке на улице Казинца. Ее построили в 1912 году, сначала она принадлежала купцу, а в советское время — Институту почвоведения. В 1990-е памятник архитектуры пришел в запустение, а в 2016 году его на аукционе купила компания «Сильвер Капитал», которая планировала создать здесь культурно-просветительский центр.

Учредитель компании «Сильвер Капитал» — Геннадий Кирейков, директор — Анатолий Ким. Бизнесмены являются сооснователями группы компаний РАПА, которая управляет гипермаркетами Green.



Фото: телеграм-канал «Тропинки Беларуси»



Фото: телеграм-канал «Тропинки Беларуси»

Работы планировали начать в январе-феврале 2020-го и завершить до конца года. Но строители здесь появились недавно.

Планировалась, что по завершении работ «Белая дача» будет выглядеть так, как на изображениях ниже. Что в итоге откроется в этом здании, а также подробности о строительстве мы расскажем позже.



Изображение предоставлено институтом «Минскгражданпроект»



Изображение предоставлено институтом «Минскгражданпроект»