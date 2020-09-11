Девять практических способов, которые помогут справиться с плохими снами

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Если кошмары снятся более одного или двух раз в неделю, это может говорить о расстройстве сна. CNN дает девять практических советов о том, как справиться с тревожными сновидениями.



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Американская академия медицины сна характеризует кошмары как «яркие, реалистичные и тревожные сновидения, которые вызывают чувства страха или ужаса».

«Сны обычно включают в себя события, которые происходили с человеком в течение дня. Поэтому некоторые исследователи считают, что сны необходимы для формирования воспоминаний и обновления сознания, — говорит психолог по вопросам сна и здоровья из Манхэттена Джошуа Тал. — А кошмары — это попытки разума осмыслить эти события, мозг воспроизводит их в определенных образах». Как с ними справиться?

Установите режим сна

По словам профессора медицины Калифорнийского университета Дженнифер Мартин, кошмары возникают во время фазы быстрого сна, когда мышцы глаз расслабляются. Пробуждение во время этой фазы позволяет вспомнить сон и вызванный им стресс.

«Один из наиболее эффективных способов избавиться от кошмаров у взрослых — заставить их спать более крепко, без пробуждений», — говорит профессор.

Только здоровый сон может быть крепким: установите регулярное время сна и бодрствования, следите за тем, чтобы в комнате было темно и прохладно, избегайте стимулирующих напитков после полудня и занимайтесь расслабляющими видами физической активности.

Не пейте алкоголь перед сном

Алкогольные напитки могут вызывать беспокойство и ночное пробуждение, а оно поможет вспомнить кошмары.

«Многие люди употребляют алкоголь, чтобы расслабиться и почувствовать сонливость в конце дня, но это абсолютно неправильно», — добавляет Мартин. Вместо алкоголя попробуйте травяные чаи и другие напитки, способствующие сну.

Не ешьте перед сном

Американский национальный фонд сна отмечает, что перекус может ускорить обмен веществ, а это заставит мозг быть более активным и может привести к тревожным сновидениям. Рекомендовано есть не позже чем за два-три часа до сна.

Пересмотрите свои лекарства

Некоторые препараты могут вызывать кошмары из-за того, что они прерывают быструю фазу сна.

«Если человек может определить, что его кошмары начались либо усилились, когда он изменил прием лекарств, то это повод поговорить с врачом о графике их приема или альтернативах, — говорит Мартин. — Мелатонин — популярное средство для сна, но оно влияет на циркадный ритм, который регулирует быстрый сон. Если вы хотите принимать мелатонин для улучшения сна, проконсультируйтесь со специалистом, чтобы убедиться, что вы принимаете его в нужное время и не усугубляете проблему».



Фото: pixabay.com

Практикуйте расслабляющие упражнения

Постепенное расслабление мышц — напряжение групп мышц на вдохе и расслабление их на выдохе — эффективное средство справиться с кошмарами.

«Сновидения активируют симпатическую нервную систему, естественную реакцию организма на неминуемую опасность, — отмечает Тал. — У тела также есть врожденная система релаксации: парасимпатическая нервная система, которая способствует восстановлению израсходованных запасов энергии, регулирует работу организма во время сна». Постепенное расслабление мышц и другие виды релаксации могут помочь ее активировать.

Ведите дневник

Чтобы избавиться от негативных мыслей, записывайте их: тогда будет меньше шанс, что они придут в голову ночью. По словам Тала, ведение дневника может быть полезно для избавления от кошмаров и стресса в целом.

Не смотрите и не читайте негативный контент

Потратьте энергию на то, чтобы заниматься эмоционально нейтральными или даже позитивными вещами перед сном.

«Чтение новостей прямо перед сном с большей вероятностью вызовет тревожные и расстраивающие сны, чем просмотр фотографий из вашего последнего отпуска», — отмечает профессор Мартин.

Перепишите концовку сна

Репетиционная терапия с помощью образов эффективна, когда в хронических кошмарах прослеживаются похожие темы и закономерности. Перепишите сон так, чтобы он закончился положительно. Непосредственно перед тем, как уснуть, задайте намерение снова увидеть сон, сказав вслух: «Если или когда у меня начнется такой же плохой сон, я смогу вместо этого увидеть сон с положительным результатом».

«Практикуя перезапись в дневное время, вы увеличиваете шансы не видеть кошмары по ночам», — сказал Тал.

Проверьте свое психическое здоровье

Если ничего не помогает, а кошмары по-прежнему снятся, поговорите с терапевтом или сомнологом.

«Кошмары могут быть признаком более серьезной проблемы, например такой, как посттравматическое стрессовое расстройство, — отмечает Тал. — Их можно лечить без терапии основного заболевания, но полезнее будет разобраться и с основным расстройством».