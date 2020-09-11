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LG выпустит супертелевизор с диагональю 163 дюйма
Источник материала: Onliner
LG
Компания использует технологию microLED, что должно вывести качество картинки на новый уровень. Отличие от популярного сейчас OLED — в размере пикселей. Технология microLED позволяет уменьшить размер точек в сто раз, что положительно скажется на четкости изображения, цветопередаче и углах обзора.
Кроме этого, LG Magnit получит специальное покрытие: оно защитит панель от повреждений и пыли, а также уберет отражения. Работать телевизор будет на LG webOS, а в адаптации изображения под столь огромный экран поможет процессор Alpha AI.
Телевизор явно рассчитан на коммерческую эксплуатацию — дело не только в цене (она не сообщается, но наверняка будет крайне высокой), но и в физических размерах Magnit.
32" 1920x1080 (Full HD), частота матрицы 50 Гц, индекс динамичных сцен 1000, Smart TV (Samsung Tizen), Wi-Fi
50" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 50 Гц, индекс динамичных сцен 2100, Smart TV (Samsung Tizen), HDR, Wi-Fi
32" 1366x768 (HD), частота матрицы 50 Гц, Smart TV (LG webOS), Wi-Fi
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