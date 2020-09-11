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LG выпустит супертелевизор с диагональю 163 дюйма

11.09.2020 17:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

LG объявила о разработке телевизора Magnit, который будет сочетать все передовые разработки южнокорейской корпорации. Диагональ составит 163 дюйма, но даже это не главное в телевизоре.

Компания использует технологию microLED, что должно вывести качество картинки на новый уровень. Отличие от популярного сейчас OLED — в размере пикселей. Технология microLED позволяет уменьшить размер точек в сто раз, что положительно скажется на четкости изображения, цветопередаче и углах обзора.

Кроме этого, LG Magnit получит специальное покрытие: оно защитит панель от повреждений и пыли, а также уберет отражения. Работать телевизор будет на LG webOS, а в адаптации изображения под столь огромный экран поможет процессор Alpha AI.

Телевизор явно рассчитан на коммерческую эксплуатацию — дело не только в цене (она не сообщается, но наверняка будет крайне высокой), но и в физических размерах Magnit.

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LG объявила о разработке телевизора Magnit, который будет сочетать все передовые разработки южнокорейской корпорации. Диагональ составит 163 дюйма, но даже это не...
 
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