Синоптики обещают почти лето. Южанам повезет с +26°С

Источник материала: Onliner

Жить в «демисезонку», конечно, неудобно. Одного «лука» не хватает на целый рабочий день. Или утром мерзнешь, или днем паришься. Правда, грядущая погода обещает напомнить нам летние ощущения и вжарить до +26, которые могут ощущаться еще горячее. Хочется верить, так все и будет. А то пальто, шапки и прочие теплые вещи слишком рано рвутся в бой.

12 сентября в Минске день города. А в целом по стране ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5...+10°С, местами она составит +2...+4°С, днем +17...+23°С. Атмосферное давление существенно не изменится. Так что можно чуть расслабиться.

13—14 сентября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по северу страны скажется влияние малоактивных фронтальных разделов, что бы это ни значило.

13 сентября будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +6...+12°С, по западу до +14°С; днем +17...+24°С, по югу воздух прогреется до +26°С.

14 сентября, что касается погоды, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, но в отдельных районах по северу страны обещают небольшие и кратковременные дожди, которые придадут свежести. Температура воздуха ночью +9...+14°С, днем +17...+24°С, по югу страны до +26°С. Вспомним, что такое тепло.