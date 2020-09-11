Видео: как объединенная система ПВО стран СНГ готовится противостоять НАТО?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Страны СНГ проверяют боеготовность объединенной системы ПВО. В тренировке участвуют экипажи самолетов 7 государств: России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Маневры проводятся в воздушных пространствах всех этих стран параллельно, а руководят учениями из Москвы - из центра управления Воздушно-космических сил России.

Военные разработали несколько сценариев, например: иностранные самолеты нарушают границы государств СНГ или кто-то угоняет воздушные суда Содружества. Дежурные по противовоздушной обороне должны предпринять определенные действия и помочь экипажам своих самолетов, если те вдруг терпят бедствие.

Всего в учениях задействовано более 60 воздушных судов. Среди них истребители Су-27, МиГ-29, МиГ-31 и Як-130, а также штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34 и тяжелые бомбардировщики Ту-22 и Ту-160. На земле им помогают сотрудники 130 командных пунктов.

Отработанный алгоритм действий поможет справиться с внешними угрозами, ведь в последнее время самолеты НАТО регулярно замечают у российских границ. Кроме того, воздушные суда альянса имитируют ракетные удары по территории России, что вызывает беспокойство у Москвы.