ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видео: как объединенная система ПВО стран СНГ готовится противостоять НАТО?

11.09.2020 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Страны СНГ проверяют боеготовность объединенной системы ПВО. В тренировке участвуют экипажи самолетов 7 государств: России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Маневры проводятся в воздушных пространствах всех этих стран параллельно, а руководят учениями из Москвы - из центра управления Воздушно-космических сил России.

Военные разработали несколько сценариев, например: иностранные самолеты нарушают границы государств СНГ или кто-то угоняет воздушные суда Содружества. Дежурные по противовоздушной обороне должны предпринять определенные действия и помочь экипажам своих самолетов, если те вдруг терпят бедствие.

Всего в учениях задействовано более 60 воздушных судов. Среди них истребители Су-27, МиГ-29, МиГ-31 и Як-130, а также штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34 и тяжелые бомбардировщики Ту-22 и Ту-160. На земле им помогают сотрудники 130 командных пунктов.

Отработанный алгоритм действий поможет справиться с внешними угрозами, ведь в последнее время самолеты НАТО регулярно замечают у российских границ. Кроме того, воздушные суда альянса имитируют ракетные удары по территории России, что вызывает беспокойство у Москвы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проверку боеготовности системы противовоздушной обороны начали страны СНГ, маневры отрабатывают в семи странах. Какие сценарии разыгрывают экипажи и кто...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Белорусская Венера" как символ современной Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus
11.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика