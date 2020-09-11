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Видео: как объединенная система ПВО стран СНГ готовится противостоять НАТО?
11.09.2020 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Страны СНГ проверяют боеготовность объединенной системы ПВО. В тренировке участвуют экипажи самолетов 7 государств: России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Маневры проводятся в воздушных пространствах всех этих стран параллельно, а руководят учениями из Москвы - из центра управления Воздушно-космических сил России.
Военные разработали несколько сценариев, например: иностранные самолеты нарушают границы государств СНГ или кто-то угоняет воздушные суда Содружества. Дежурные по противовоздушной обороне должны предпринять определенные действия и помочь экипажам своих самолетов, если те вдруг терпят бедствие.
Всего в учениях задействовано более 60 воздушных судов. Среди них истребители Су-27, МиГ-29, МиГ-31 и Як-130, а также штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34 и тяжелые бомбардировщики Ту-22 и Ту-160. На земле им помогают сотрудники 130 командных пунктов.
Отработанный алгоритм действий поможет справиться с внешними угрозами, ведь в последнее время самолеты НАТО регулярно замечают у российских границ. Кроме того, воздушные суда альянса имитируют ракетные удары по территории России, что вызывает беспокойство у Москвы.
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Проверку боеготовности системы противовоздушной обороны начали страны СНГ, маневры отрабатывают в семи странах. Какие сценарии разыгрывают экипажи и кто...
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