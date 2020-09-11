Президент Литвы: ЕС следует дискутировать о поддержке Беларуси после эры Лукашенко

Источник материала: Ежедневник

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Евросоюз (ЕС) ввести санкции в отношении Александра Лукашенко и обещает инициировать европейские дискуссии об экономической помощи Беларуси после ухода режима.

«Мы и в дальнейшем будем инициативными в деле мобилизации прежде всего государств региона применять планы национальных санкций, ведь можно достичь одного и того же результата введением национальных планов санкций во всех государствах ЕС. Но это не было бы лучшим решением, потому что, я убежден, мы как сообщество можем сделать это и быстрее, и эффективнее», - сказал президент в интервью BNS.

По словам Науседы, на Лукашенко ложится ответственность за то, что белорусская экономика стала полностью зависимой от экономики России, и у него больше нет возможности балансировать между Востоком и Западом, и выдерживать интеграционное давление Москвы, передает delfi.lt.

«Сегодня у него больше нет возможности балансировать между Востоком и Западом, так как не осталось никаких путей для договора с Западом, ибо он сам не готов с ним говорить, — заявил он BNS. — Поэтому он вынужден развернуться лицом к единственному партнеру, то есть к Владимиру Путину».

Глава литовского государства полагает, что интенции Путина совершенно ясны — «завершить ту работу, которую он намечал завершить, видимо, более 20 лет назад — то есть полностью объединить два государства в единое целое; и сегодня у Лукашенко, в нынешних обстоятельствах, очень мало рычагов, чтобы устоять под этим интеграционным давлением».