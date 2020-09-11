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Четыре страны ЕС предложат белорусам безвиз и экономическую помощь

11.09.2020 18:13 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

«Белорусскому народу мы хотим предложить проект экономического сотрудничества», – сказал он, пояснив, что речь идет в том числе об энергетической безопасности, сотрудничестве в информационном и инфраструктурном секторах. «Мы хотим предложить безвизовое перемещение для граждан Беларуси», – добавил Моравецкий.

 
 
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