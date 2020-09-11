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Фирменные ДВП: новый облик с прицелом на качество
Источник материала: АФН
Современные древесноволокнистые плиты применяются в прикладных областях деятельности, способствуя снижению себестоимости готовых изделий без малейшего ущерба для их внешних и практических достоинств. А эксперты рынка прочат им большое будущее, особенно в свете актуальности переработки и вторичного использования древесных отходов.
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Современные древесноволокнистые плиты применяются в прикладных областях деятельности, способствуя снижению себестоимости готовых изделий без малейшего ущерба...
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