"Резиновые пули вызывают некроз". Пострадавшая 9 августа девушка до сих пор в больнице

Настоящее время . Также, по его словам, среди протестующих было много бывших заключенных, которые "провоцировали" сотрудников изолятора, передает





Люди, выходившие после нескольких дней на Окрестина, демонстрировали синие от ударов спины, ноги, ягодицы. На это Лукашенко заявил, что следы – подделка: "Некоторым девчонкам попы красили синей краской".





По его словам, "на сегодня синяков уже нет", а "39-40 ребят с переломанными позвоночниками, омоновцы, до сих пор лежат в госпитале".





Марие Зайцевой – 19 лет. Она не сотрудница ОМОНа, а участница акции протеста, приехала в Минск из Гомеля . И уже месяц Мария лежит в больнице: 9 августа из-за взрыва шумовой гранаты у нее была порвана барабанная перепонка. В теле – несколько ранений от резиновых пуль. Восстановится ли слух – неизвестно.









— За этот месяц много чего произошло, на самом деле. Раны мои практически затянулись, но только некоторые из них. Например, мой висок – возможно, вы видели фотографию в интернете, – на его месте была просто дыра. Его довольно хорошо зашили, он практически полностью зажил. Но раны от пулевых пуль на бедре все еще не зажили.





Я перенесла две операции по удалению омертвевших тканей, потому что резиновые пули вызывают некроз. Это не только у меня так, у многих пострадавших с митингов такая проблема была. Возможно, их зашьют, и они, наконец, заживут.





Меня дважды осматривал ЛОР в другой клинике. Насколько я поняла, у меня порвана сама перепонка, плюс смещены кости внутреннего уха и что-то еще с самим слуховым нервом. Он немного поврежден, правда, не знаю даже, можно ли это будет восстановить самостоятельно. Месяц прошел – какой-то разницы я особенной не замечаю. Поэтому все-таки, наверное, нужна будет операция.





— Если бы вы знали, чем все это может обернуться, поехали бы 9 августа из Гомеля в Минск или нет?





— Думаю, я поступила бы точно так же, если бы вернулась обратно месяц назад. Абсолютно не жалею о том, что произошло. Думаю, это было даже необходимо. Я не жалею о том, что приехала в Минск на протесты, по крайней мере, я постаралась внести свою лепту в происходящее. И я очень надеюсь, что все жертвы – и моя, и других людей – все-таки были не напрасны.





Мне очень помогает, по крайней мере поддерживать боевой дух, то, что происходит на улицах. Я вижу, что люди не сдаются, что они поддерживают друг друга. Это замечательно, это помогает держаться.